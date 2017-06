HGT será o topo de linha do modelo

(foto: Divulgação)

A versão HGT, que foi usada no Bravo, agora será a topo de linha do Argo. Com inspiração esportiva, a versão se diferencia pelo acabamento vermelho na grade inferior, spoilers no para-choque, molduras na parte inferior da lateral e nas caixas de roda, ponteira do escapamento cromada, revestimento vermelho no painel e rodas de liga leve com aro de 16 polegadas. De acordo com a Fiat, as suspensões ganharam uma calibração mais esportiva. A versão também oferece opção de câmbio manual (R$ 64.600) e automático (R$ 70.600), com aletas para as trocas de marcha, controlador de velocidade e luzes ambientes. O Argo será o único hatch compacto nacional com rodas de liga leve de 17 polegadas como opcional. Já o teto solar não será oferecido nem como opcional.