Série especial ganha nome Opening Edition Mopar

(foto: Divulgação)

A montadora italiana Fiat apresentou ainda a série especial, limitada a mil unidades do modelo. Chamada de Opening Edition Mopar (R$ 75.200), a série é bBaseada na versão HGT 1.8 AT6. Os modelos da série estarão disponíveis nas concessionárias da rede no mercado somente na cor azul Portofino. O modelo vem conjugado com o teto, retrovisores e aerofólio pintados de preto, além das rodas de 16 polegadas escurecidas. Por dentro a série oferece protetor das soleiras de porta, tapetes de borracha e carpete e alto-falantes de alta performance.