PAÍS Chuvas continuam entre o litoral de AL e PB; chove ainda no Sul, SP, GO, RO e AC ESTADO DE SP Sul e centro de SP têm sol entre nuvens e chuva pela manhã; não chove no oeste do Estado GRANDE SP Frente fria diminui temperatura na capital e causa pancadas de chuva ao longo do dia Mín: 14º Máx: 22º Lua nova