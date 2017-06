Maio Amarelo: mortes nas rodovias estaduais do PR caem 25%

BPRv é responsável por 12 mil km de rodovias (foto: Cabo Valdemir/PMPR)

Acabou o Maio Amarelo, mês dedicado à prevenção aos acidentes de trânsito. E o Paraná tem um dado estatístico com um bom indicativo. O número de mortes em rodovias estaduais apresentou uma queda nos primeiros cinco meses deste ano em relação a igual período de 2016. Até o dia 30 de maio foram 201 óbitos em trechos estaduais, número 25% menor que em 2016, quando foram 271 mortes em acidentes nos trechos estaduais.

Aepsar de ainda permancer alto, a redução vai se aproximando da meta de reduzir as tragédias em até 50% até 2023. O número de acidentes também teve queda entre um ano e outro. Foram 3.679 em 2016 cotnra 3.371 neste ano. A quantidade de feridos segue a mesma tendência — 2.871 neste ano contra 3.019 em 2016.

O Paraná tem cerca de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais, sob responsabilidade do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar.



Paraná e São Paulo fazem ação conjunta

Os estados do Paraná e de São Paulo fizeram, ontem, uma ação conjunta de encerramento do Maio Amarelo — mobilização mundial para alertar e discutir mudanças necessárias para redução dos acidentes de trânsito. O objetivo dos estados foi celebrar a união entre diferentes instituições do poder público e da sociedade nas atividades do movimento.

A solenidade de encerramento aconteceu na divisa das duas unidades da Federação, uma parte em Jacarezinho (PR) e outra em Ourinhos (SP). Além da assinatura de um termo de cooperação entre os Detrans, houve carreata, blitz educativa e homenagem às vítimas de acidentes.

Durante todo o dia, servidores dos Detrans, PRF e a concessionária participaram de blitz educativa nas BRs 153 e 369. Os motoristas que seguiam do Paraná para São Paulo foram abordados e receberam materiais e informações sobre segurança no trânsito. “É muito importante essa união de forças entre poder público e empresas privadas em prol da segurança no trânsito. Ambos têm forças individuais e juntos podem combater a violência no trânsito”, disse o diretor administrativo, financeiro e de operações, Daniel Victorino.