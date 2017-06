Extravios no PR têm queda de 80%

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran), em conjunto com os Correios, reduziu em 80% o número de carteiras de habilitação extraviadas no Estado. O trabalho conjunto entre os órgãos mapeou problemas no transporte dos documentos e aumentou a segurança na entrega aos usuários. Com isso, o número de registros de CNHs extraviadas caiu de 25 documentos em janeiro de 2017 para 5 em maio deste ano.

“O Detran fez um estudo dos casos de extravio e identificou padrões, percebendo uma incidência maior em algumas cidades específicas. Isso nos possibilitou estabelecer uma rota do problema, que passava pelos municípios de Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava, até Foz do Iguaçu”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

Em janeiro deste ano, técnicos do Detran visitaram a Central de Recebimento e Distribuição de Documentos dos Correios, em Curitiba, e apresentaram à empresa o estudo interno para adoção das medidas necessárias.

Em 2017, de janeiro até maio, houve 45 extravios e, deste total, 25 foram em janeiro, antes das medidas propostas serem adotadas. “Detectamos este problema já no início e imediatamente tomamos as necessárias resoluções”, disse o coordenador de Habilitação do Detran Paraná, Farid Gelasco.