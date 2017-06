Com quedas de temperatura, secretaria alerta para a gripe

Inverno começa no dia 21 de junho: atenção (foto: Franklin de Freitas)

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná alerta para que as pessoas redobrem a atenção com a gripe. As baixas temperaturas daqui para a frente no Paraná, fazem com que a gripe seja mais facilmente disseminada. O inverno começa no dia 21 de junho, mas temperaturas mais baixas começam a atingir o Estado desde esta madrugada. No Sul do Paraná a mínima deve atingir 5ºC. Em Curitiba a mínima deve ser de 10ºC, mas a máxima não passa dos 15ºC.

“No inverno as pessoas mantêm os ambientes mais fechados, sem muita circulação de ar. Além disso, não ter cuidados básicos, como proteger a boca ao tossir ou espirrar, lavar as mãos e usar sempre o álcool gel, faz com que o vírus da gripe se espalhe com mais facilidade”, afirma o coordenador estadual de imunização, João Luís Crivellaro. “A população, especialmente os grupos de risco, deve estar alerta. Acima de tudo, quem ainda não se imunizou deve tomar a vacina”, diz Crivellaro.

Do início do ano até a última sexta-feira o Paraná já registrou 86 notificação por influenza e seis mortes. Entre os óbitos, quatro ocorreram entre fevereiro e março deste ano. As vítimas eram idosos e já possuíam outras comorbidades como cardiopatia, diabetes e problemas neurológicos. Neste ano, não houve no Paraná nenhum registro de notificação ou óbito causado por H1N1. Cinco das seis mortes ocorreram em decorrência da influenza A (H3) e uma pela influenza B.

Vacina — A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em todo o Estado até o dia 9 de junho. O público alvo com direito à vacina gratuita pelo SUS são crianças entre seis meses a quatro anos, gestantes, mulheres que tenham realizado parto há menos de 45 dias, idosos maiores de 60 anos, doentes crônicos (mediante prescrição médica), profissionais de saúde e professores públicos e privados em atividade.

Atenção ao gás carbônico

Com a queda das temperaturas, o cuidado com os equipamentos a gás, principalmente os aquecedores de água, deve ser redobrado. A tendência de manter os espaços sem ventilação ou pouco arejados propicia o surgimento do monóxido de carbono, um gás inflamável e tóxico que quando inalado pode causar envenenamento. Por não ter cor e nem cheiro esse gás é de difícil percepção.

As principais causas de acidentes com monóxido de carbono, de acordo com o Corpo de Bombeiros, são a falta de ventilação e a má instalação dos aparelhos a gás — principalmente aquecedores de água — como deficiência da chaminé e local inapropriado. O mais indicado é que aquecedores de água a gás sejam instalados na área de serviço porque costuma ser o ambiente mais arejado da casa.