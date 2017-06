Tribunal condena empresário

O Tribunal do Júri em Curitiba condenou, ontem, o empresário Athayde de Oliveira Neto a 14 anos e quatro meses e 24 dias de prisão em regime fechado. Promotor de um show de rock em 2003 ele foi responsabilizado pelas morte de três adolescentes que foram pisoteadas. A sentença saiu no começo da noite de ontem. O julgamento começou na terça-feira. O acusado ainda pode recorrer da sentença. Enquanto isso, pode permanecer em liberdade.

Ele foi condenado por dolo eventual e motivo torpe. Segundo a Promotoria, que fez a acusação ao empresário, ele assumiu o risco de produzir quando teria vendido uma quantidade de ingressos superior à capacidade do espaço, no Jockey Club de Curitiba. também não apresentou projeto necessário ao Corpo de Bombeiros e não pagou outras taxas relativas a grandes eventos.

No dia do show, houve confusão e atraso, e muitas pessoas com igresso estariam do lado de fora do local do show. Houve invasão e confusão, e os três adolescentes acabaram pisoteados. Outras 50 pessoas teriam ficado feridas. O advogado do empresário avisou que vai recorrer da condenação.