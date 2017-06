Araucária vai readequar a arborização da cidade

Com mais de dois quilômetros, Avenida Victor Ferreira do Amaral tem 197 árvores, e 97 devem ser substituídas (foto: Carlos Poly/SMCS)

A Prefeitura de Araucária está readequando o Plano Municipal de Arborização Urbana de 2005 e vai realizar melhorias para que a cidade não apenas conte com boa arborização, mas que ela esteja integrada à realidade local e às normas que prezam pela qualidade e segurança. A Avenida Victor do Amaral será a primeira via a receber as ações. Os detalhes foram apresentados a moradores em Audiência Pública na noite de segunda-feira.

A Prefeitura vai realizar um levantamento técnico no Centro e nos bairros para saber números e espécies dessas árvores. Ter uma equipe treinada para o plantio e manejo da maneira correta e definir as espécies mais adequadas para a arborização na cidade, dentro de acordo com as normas da ABNT, também estão nas ações previstas. Existem normas já previstas para a arborização correta.



A Victor do Amaral é uma via de quase dois quilômetros de extensão e com muitos estabelecimentos comerciais. A via conta com 197 árvores e, dentro das normas técnicas, 97 delas deveriam ser substituídas e 12 deveriam ser removidas. De acordo com o Instituto Ambiental do Paraná, das sete espécies presentes, duas não são adequadas para arborização. Mas o foco da ação está em 66 árvores que estão apresentando riscos aos pedestres, à fiação elétrica, às propriedades e aos veículos. Para os casos em que haverá substituição, as mudas virão do Horto Municipal e de medidas compensatórias.

Critérios — Há critérios técnicos que determinam cuidados com o plantio de árvores em áreas de entrada de veículos, próximos a redes de água e esgoto, bocas de lobo e hidrantes, semáforos e pontos de ônibus. Além das distâncias recomendadas, é preciso levar em conta espécies mais adequadas. No caso de Araucária, a aroeira-salsa, a extremosa e a quaresmeira são espécies indicadas. A substituição de espécies leva em conta o fluxo de pessoas e veículos, o porte da planta, a largura das calçadas e ruas e espécies que não destruam as calçadas. Onde houver derrubada de árvores comprometidas, há previsão de um novo canteiro a 50 cm do local. Há canteiros que também serão reaproveitados.