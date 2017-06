Agência e Fael oferecem cursos

A Agência do Trabalhador de Pinhais em parceria com a Sociedade Técnica Educacional da Lapa S/A (Fael) está oferecendo o curso Empregabilidade e Empreendedorismo. A iniciativa é totalmente gratuita e voltada ao público que está em busca de emprego ou aperfeiçoamento. As aulas para a primeira turma tiveram início nesta semana.

Giane de Jesus, diretora do Departamento de Geração de Emprego e Renda, destaca que um dos focos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é justamente preparar para os desafios da busca por um emprego. “Este curso é mais uma das ferramentas que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Agência do Trabalhador, utiliza para qualificar o trabalhador e prepará-lo para o mercado de trabalho”, afirma Giane.

O palestrante da FAEL, AislanWestphal, que também é empresário e coaching afirma que a ação daPrefeitura de Pinhais pode servir de modelo para outras cidades brasileiras. "A importância de um evento como este e com a temática que está sendo abordada Empregabilidade e Empreendedorismo certamente tem caráter social e é capaz de gerar uma quebra de paradigma. Torna a pessoa que esta fora do mercado, apta a desenvolver uma atitude proativa para retornar ao mercado, bem como capacita para desenvolver outras possibilidades de renda por meio da educação empreendedora”, declarou Aislan.