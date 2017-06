Colombo prepara Semansustentavela

A abertura da III Semansustentavela do Meio Ambiente de Colombo – III Semaco – acontece nea próxima segunda-feira, a partir das 13 horas, no Pavilhão de Eventos do Parque Municipal da Uva e será realizada até o próximo dia 9. O evento que terá a presença dos alunos da rede municipal e comunidade escolar é aberto ao público.

A ação da Prefeitura de Colombo será promovida em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste dia 5 de junho, e faz parte da programação da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Educação.

Entre os objetivos da semana estão: à divulgação das ações preventivas que a Prefeitura de Colombo vem realizando em relação ao meio ambiente e a promoção da Educação Ambiental para a Proteção do Meio Ambiente. Além de divulgar as ações da Educação Ambiental realizadas durante a 3ª Gincana Ecológica de Colombo – Ecogincana.

No dia 5, início da Semana do Meio Ambiente, acontece a abertura oficial do evento com a apresentação do espetáculo dos físicos da Universidade de São Paulo – USP, “Ciência em show” e a entrega dos certificados a todas as escolas participantes e premiações da Ecogincana. Os alunos também farão uma apresentação da música coreografada da equipe vencedora.

Logo após, haverá a abertura das exposições da mostra de trabalhos culturais-ambientais da Ecogincana, abordando o tema “Colombo Sustentável – Eu participo.