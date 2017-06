UPA Rui Barbosa em reforma

Mesmo com a queda da arrecadação do Município, a Prefeitura de São José dos Pinhais está realizando obras de reforma, ampliação e construção de unidades de Saúde. É o caso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rui Barbosa, onde as obras de reforma estão em estágio avançado.

“Estamos enfrentando a crise de frente. A nossa gestão realiza uma grande reestruturação na Saúde de São José dos Pinhais. Com responsabilidade, retomamos o atendimento geral do Pronto Socorro do Hospital e Maternidade São José. Ao mesmo tempo, vários equipamentos de Saúde passam por obras. Um deles é o UPA Rui Barbosa, que recebe uma reforma geral. As obras estão bem adiantadas”, disse o prefeito Toninho Fenelon.

As obras na UPA Rui Barbosa incluem reparos em toda a estrutura elétrica, hidráulica, forros e telhado, melhorias nos banheiros e lavatórios, além de novo mobiliário e sistema de oxigênio.