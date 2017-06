Prefeitura tem receita menor e gasto crescente

A prefeitura de Curitiba fechou os primeiros quatro meses de 2107 com queda nas receitas e aumento nas despesas. A informação foi prestada ontem pelo secretário municipal de Planejamento e Finanças, Vitor Puppi, em audiência pública na Câmara de Vereadores. De acordo com os dados, de janeiro a abril deste ano, as receitas do município chegaram a R$ 2,7 bilhões – uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as despesas somaram R$ 2,2 bilhões, uma alta de 9%.

Segundo ele, os dados mostram a resistência da crise econômica e reforçam a urgência da aprovação do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN) em discussão na Casa. “Não se resolvem os problemas de uma hora para outra”, afirmou. “Os dados ainda não refletem a estratégia de conter os gastos. Mas mostram a necessidade do município se modernizar e fazer reformas.”

De acordo com Puppi, a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) nos primeiros quatro meses do ano somou R$ 331 milhões, valor nominal próximo ao registrado em 2014. O ISS é a principal fonte de arrecadação própria do município. “Em 2016 tínhamos um cenário econômico muito comprometido e neste primeiro quadrimestre está pior”, disse.

Pelo modelo atual, o resultado orçamentário do primeiro quadrimestre traz um superávit de R$ 472 milhões. Esse valor, no entanto, não inclui restos a pagar nem dívida previdenciária. Incluídos esses dados o superávit vira um déficit de R$ 13,8 milhões. Os gastos com pessoal sem a inclusão das verbas do Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC), que financia o transporte coletivo, passariam de 44,5% da receita para 50,3%, mais próximo do limite prudencial da lei, que é de 51,3%. O limite máximo é 54%.