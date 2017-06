Demitido do Ministério da Justiça menos de três meses depois de nomeado, o deputado federal Osmar Serraglio (PMDB/PR) atribuiu ontem sua queda a “pressões” de “trôpegos estrategistas” que cercam o presidente. Serraglio foi nomeado no final de fevereiro para substituir Alexandre de Moraes, indicado para assumir uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no lugar de Teori Zavascki – então relator do processo da Lava Jato – morto em um acidente de avião.

“Trôpegos”

No domingo, o Palácio do Planalto anunciou sua demissão e a nomeação do então Ministério da Transparência, Torquato Jardim, para a Justiça. Em troca, ofereceu ao deputado o lugar de Jardim. Na terça-feira, Serraglio rejeitou o convite, preferindo voltar à Câmara, e frustrando a estratégia do Planalto para manter o foro privilegiado do ex-assessor de , o deputado federal afastado, Rodrigo Rocha Loures (PMDB), filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina do grupo JBS. “Não posso concluir esta quadra de minha história sem agradecer ao presidente , pela confiança que em mim depositou e porque sei das pressões que sofreu de trôpegos estrategistas”, afirmou Serraglio, na carta de despedida publicada no site do Ministério da Justiça.

Índios

Serraglio também rebateu ainda as críticas de falta de atenção às questões envolvendo a população indígena e omissão em relação aos protestos da semana passada em Brasília. “Enquanto se dizia que não recebia índios, eles eram presença constante em meu gabinete”, disse. “Enquanto eu estaria ausente da última manifestação na Esplanada, não arredei um centímetro do Palácio da Justiça, acompanhando os trabalhos comandados pelo general Santos Cruz e as ações da Força Nacional. Na invasão do Ministério, ali estava presente, colaborando com o Governo, para o sucesso de suas reformas”, garantiu.

Eleições 2018

O PMDB do Paraná faz encontro estadual amanhã, em Curitiba. Será a primeira reunião do partido com a intenção de debater as eleições de 2018 no Estado. O presidente da legenda, senador Roberto Requião, tem sinalizado publicamente a possibilidade de disputar novamente o governo. Mas ao mesmo tempo, trabalha nos bastidores para atrair o ex-senador Osmar Dias (PDT) – pré-candidato à sucessão do governador Beto Richa (PSDB) – para uma aliança em que ele disputaria a reeleição para o Senado.

Distanciamento

“O descrédito da população no sistema político e eleitoral deriva do afastamento gradual das agremiações partidárias da base social e reforça a falta de identidade do cidadão comum com os programas doutrinários dos partidos e com os próprios políticos. O resultado desta receita, todos conhecemos e estamos sentindo na pele”, diz o deputado estadual Maurício Requião, filho do senador.

Saúde

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aplicou multas que somam R$ 7.254,90, aos responsáveis pelas obras do Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde de Pinhais (região metropolitana de Curitiba). O TCE verificou falhas em editais de tomada de preço e de contrato para a execução da obra. A auditoria foi instaurada para inspecionar os procedimentos para a contratação e execução da obra, que ficou paralisada, e foi retomada pela prefeitura de Pinhais e inaugurada com o nome de Centro de Controle de Agravos Doutor Germano Traple (CCA). A análise dos técnicos apontou restrições à competitividade na licitação e divergências entre as quantidades previstas e as levantadas no projeto. Além disso, houve o descumprimento de cláusulas do edital referentes à forma de pagamento das mediações, o que geraria insegurança ao prestador de serviços.