Novo ministro da Justiça nega ação contra Lava Jato

Torquato Jardim e Temer: Serraglio não apareceu (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Após assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública ontem, Torquato Jardim disse que a Operação Lava Jato é um “programa de Estado” e negou que tenha manifestado intenção de impedir as investigações. Em entrevista à imprensa depois que foi empossado pelo presidente Michel Temer, o novo ministro não descartou trocas na equipe, sem excluir a cúpula da Polícia Federal. Jardim substituiu o deputado federal da bancada do Paraná, Osmar Serraglio (PMDB), que não compareceu à cerimônia de posse. Na véspera, Serraglio recusou convite de Temer para assumir o Ministério da Transparência, antes comandado pelo seu substituto na Justiça.

“Em nenhum momento eu afirmei desconfiança ou intenção de inibir a Lava Jato. A Lava Jato é um programa de Estado, não é mais coisa de governo, nem de Ministério Público, nem de Judiciário, nem de Executivo. É uma vontade de Estado, uma demanda da sociedade brasileira. Nenhum país do mundo revolve as suas entranhas com a intensidade e o vigor com que o Brasil está fazendo”, disse Torquato Jardim.

Polícia

Sobre a possível substituição do diretor-geral da PF, Leandro Daiello, que participou da cerimônia de posse, Torquato Jardim afirmou que estudará nas próximas semanas toda a equipe que tem à disposição, e só depois tomará decisões.

Na avaliação, Jardim afirmou que adotará o mesmo “cuidado e serenidade” que teve ao assumir, em agosto do ano passado, o Ministério da Transparência, onde passou dois meses conhecendo a estrutura da pasta antes de fazer mudanças. O novo ministro disse que amanhã terá a primeira oportunidade de conversar com Daiello, quando os dois viajarão juntos a Porto Alegre para um evento da Polícia Federal. Perguntado se, pelo fato de o diretor-geral estar no cargo desde 2011, a sua troca seria considerada “normal”, Torquato Jardim negou que uma eventual mudança possa representar uma ameaça às investigações da Lava Jato.