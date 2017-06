Ataque suicida deixa 90 mortos em Cabul

Afeganistão — Um atentado suicida ocorrido na área mais fortificada da capital do Afeganistão deixou 90 mortos ontem, ferindo mais e 400 pessoas e elevando os temores sobre a capacidade do governo proteger seus cidadãos quase 16 anos após o início do conflito com insurgentes. Um caminhão explodiu no quarteirão das embaixadas durante a hora do rush nesta manhã, deixando um rastro de sangue no que é considerado um dos piores ataques em Cabul desde a retirada das forças norte-americanas, em 2014. A maior parte dos mortos era civil, incluindo mulheres e crianças, afirmou Ismail Kawasi, porta-voz do Ministério de Segurança Pública. Houveram feridos também entre os militares e o pessoal contratado pelas embaixadas, inclusive da norte-americana. “Presenciei muitos ataques e posso dizer que nenhum foi tão horrível quanto o desta manhã”, afirmou o motorista de ambulância Alef Ahmadzai. “Tudo estava em chamas e muitos, em condições críticas. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado, que aconteceu na primeira semana do mês sagrado muçulmano conhecido como Ramadã.

Testemunha

Estados Unidos — O ex-diretor da Agência Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês), James Comey, planeja prestar testemunho público ao Senado americano talvez já na semana que vem. Será a primeira vez que Comey falará em público após sua demissão, no dia 9. O presidente teria pressionado Comey a encerrar as investigações sobre uma possível interferência russa nas últimas eleições presidenciais dos Estado Unidos. O então diretor do FBI disse que Trump lhe pediu que arquivasse uma investigação contra o ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn.

Alvos

Rússia — A Rússia lançou quatro mísseis de cruzeiro contra alvos do Estado Islâmico na Síria a partir de um navio de guerra e um submarino no Mediterrâneo, informou ontem o Ministério da Defesa russo. Os mísseis atingiram alvos a oeste de Palmyra, cidade recuperada em março por forças do regime sírio, apoiado pela Rússia. O bombardeio destruiu todos os alvos, incluindo locais em que pesados eram guardados armamentos assim como acampamentos militares. O ministério prometeu mais infomrações sobre o bombardeio nos próximos dias.

Clima

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve retirar os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, afirmou ontem um funcionário da Casa Branca, confirmando assim um movimento que deve irritar aliados após anos de negociações sobre o tema. No entanto, o anúncio deve vir com “ressalvas”, deixando aberta a possibilidade de que a decisão não seja final, de acordo com essa mesma pessoa, que pediu anonimato. Esta manhã, o republicano utilizou sua conta no Twitter para falar sobre o tema.

Sonda

Estados Unidos — A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) anunciou ontem o lançamento de uma sonda que chegará à distância mais próxima da superfície solar jamais alcançada por um artefato humano para estudar as características físicas da atmosfera da estrela. A sonda Solar Probe Plus voará diretamente para a coroa solar e a atravessará pela primeira vez, chegando mais perto do Sol do que qualquer outro instrumento, ficando a “apenas” 6 milhões de quilômetros da superfície da estrela, algo extremamente difícil.