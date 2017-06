Grêmio vence Fluminense outra vez e avança na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quarta-feira (31), no Maracanã, e selou sua vaga às quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Porto Alegre, os gremistas ganharam por 3 a 1. O juiz Thiago Duarte Peixoto expulsou o zagueiro Nogueira, do Fluminense, aos 4min, e o roteiro do jogo foi logo traçado. Com a defesa dos cariocas totalmente exposta, coube apenas ao Grêmio encontrar os espaços. Aos 17min, o Grêmio trocou passes no campo de ataque, e a bola chegou a Luan. O atacante gremista dominou e, de fora da área, mandou uma bomba no ângulo esquerdo de Diego Cavalieri. Poucos minutos depois, o Grêmio perdeu uma chance clara de ampliar a vantagem. Lucas Barrios recebeu belo passe de Luan, driblou o goleiro, mas errou a finalização. Mas aos 28min, foi a vez de Pedro Rocha driblar Cavalieri e, desta vez, fazer o gol. Em contra-ataque rápido, o atacante arrancou com a bola, deixou o arqueiro do Fluminense para trás e chutou para o fundo das redes. Com a ampla vantagem, o Grêmio adotou uma postura mais contida e só saiu ao ataque em segurança. Já o Fluminense tentou como pôde diminuir o prejuízo, mas não foi efetivo. A melhor chance dos cariocas foi com Henrique Dourado, que cabeceou no travessão de Grohe. Após o compromisso pela Copa do Brasil, os times voltam as atenções para o Brasileiro. No sábado (3), o Fluminense recebe o Vitória, às 18h, no Maracanã. Já os Grêmio enfrenta o Vasco, domingo (4), às 16h. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas, Nogueira, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel (Renato), Douglas (Luiz Fernando); Scarpa (Reginaldo), Henrique Dourado e Richarlison Técnico: Abel Braga GRÊMIO Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel (Bressan) (Rafael Thyere), Kannemann e B. Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan (Fernández) e Pedro Rocha; Lucas Barrios. Técnico: Renato Gaúcho Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Thiago Duarte Peixoto (SP) Cartões amarelos: Kannemamm, Thyere, Ramiro (GRE); Henrique, Henrique Dourado, Richarlison (FLU) Cartão vermelho: Nogueira (FLU) Gols: Luan (GRE), aos 17min, e Pedro Rocha (GRE), aos 28min do primeiro tempo