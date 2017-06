Dia do Desafio movimenta 334 municípios do Paraná

Em Curitiba, teve Skate, aula de Zumba, jogos gigantes e até orientação nutricional (foto: Franklin de Freitas)

Ontem foi dia de movimento em 334 municípios paranaenses que participaram do Dia do Desafio, o Challenge Day. O Dia do Desafio é uma competição saudável que incentiva a prática de atividades físicas para combater o sedentarismo e promover qualidade de vida. No ano passado, 4.262.697 paranaenses confirmaram participação. O número corresponde a 44,67% da população dos 309 municípios inscritos naquela edição.

Em Curitiba, a Prefeitura de Curitiba promoveu uma série de atividades físicas e esportivas em todas as regionais administrativas e em escolas e creches municipais para o Dia do Desafio. “O Dia do Desafio busca despertar o interesse da população na prática da atividade física, seja dança, caminhada, exercícios ou esporte, e estimular que continuem realizando as atividades após o evento, buscando a melhoria da saúde e qualidade de vida”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Para estimular a adesão da população, a Prefeitura disponibilizou na Praça Rui Barbosa diversas opções de atividades, como aulões de zumba e de ritmos, dança cigana e tai chi chuan, bem como jogos gigantes, tênis de mesa, área de leitura, orientação nutricional, tênis de mesa, saúde do coração, divulgação de serviços e atividades do Sesc.

Todas as unidades do Sesc, tanto na Capital e no interior, estiveram envolvidas com o Dia do Desafio, orientando atividades, seja em suas academias de Ginástica Multifuncional, em espaços ao ar livre ou nas empresas parcerias do comércio.

Desde 1983

Criado em 1983 e realizado em todo o mundo, o Dia do Desafio é organizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) em parceria com as Prefeituras. O evento consiste na disputa saudável entre cidades, que mobilizam a população para praticar, pelo menos, 15 minutos de exercícios. Neste ano Curitiba disputou com o município de Leon, do México.

Resultado sai nos próximos dias

Os resultados dos confrontos entre as cidades serão divulgados nos próximos dias. Neste ano Curitiba concorreu contra Leon, no México. Na edição do ano passado, a Capital do Paraná perdeu a disputa para Porto Alegre (RS). Em 2016, Curitiba registrou 788.119 participantes (44,99% da população), e Porto Alegre movimentou 53% da sua população.

O Dia do Desafio é Promovido mundialmente pela Tafisa (Associação Internacional de Esportes para Todos), sediada na Alemanha, mas nasceu no Canadá, em 1983.