Atlético-PR vence Santa Cruz e vai às quartas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-PR fez um jogo seguro nesta quarta-feira (31) e eliminou o Santa Cruz da Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 0, na Arena da Baixada. O jogo de ida, em Pernambuco, terminou empatado em 0 a 0. O Santa precisava de só um gol em Curitiba para complicar o jogo –mas o máximo que conseguiu foi acertar a trave no segundo tempo. Já o Atlético foi efetivo nas vezes em que chegou ao ataque. Logo aos 5min da primeira etapa, o meia Nikão recebeu dentro da área, se livrou da marcação e bateu rasteiro para abrir o placar. Os atleticanos controlaram a primeira etapa, mas demoraram a se acertar no segundo tempo. Apenas aos 23min, os paranaenses conseguiram sacramentar a vitória. Lucho González aproveitou rebote após chute de Douglas Coutinho e mandou para o fundo das redes. Com a vitória, o Atlético-PR agora aguarda um novo sorteio da CBF, que será realizado na segunda-feira (5), para conhecer seu adversário nas quartas da competição. ATLÉTICO-PR Weverton; Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley (Nicolas); Otávio; Nikão, Lucho González, Matheus Rossetto e Pablo; Grafite. Técnico: Eduardo Baptista SANTA CRUZ Júlio César; Nininho, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa (Roberto); William Barbio, David, Elicarlos e Éverton Santos; André Luís e Halef Pitbull (Parra). Técnico: Vinícius Eutrópio Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Juiz: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Cartões amarelos: Eduardo da Silva e Douglas Coutinho (CAP); Nininho (STC) Gols: Nikão (CAP), aos 5min do primeiro tempo; e Lucho González (CAP), aos 23min do segundo tempo