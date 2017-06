Três apostadores levam cerca de R$ 20 mi em sorteio da Mega-Sena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 1935 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (31) em Paraíba do Sul (RJ). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso a ser realizado no sábado (3) deve chegar a R$ 3 milhões. Os números sorteados foram: 01, 03, 10, 17, 23, 24. Os vencedores —de Contagem-MG, Boa Esperança-PR e Rio de Janeiro-RJ— levaram R$ 20.928.347,70 para casa. Pela quina, 497 apostadores ganharam R$ 7.778,22; já a quadra rendeu R$ 291,21 às 18.964 apostas ganhadoras.

QUINA

O concurso 4397 da Quina teve três ganhadores em sua faixa principal. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 500 mil. Os números sorteados nesta quarta-feira (31) em São Paulo foram: 04, 06, 29, 71, 72. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 3 apostas ganhadoras (Vila Velha-ES, Teresina-PI e Rio de Janeiro-RJ), R$ 3.763.076,23 Quadra - 4 números acertados - 125 apostas ganhadoras, R$ 5.651,46 Terno - 3 números acertados - 8500 apostas ganhadoras, R$ 124,97 Duque - 2 números acertados - 229349 apostas ganhadoras, R$ 2,54

LOTOFÁCIL

Quatro apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1518 da Lotofácil. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,7 milhão segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados nesta quarta-feira (31) em Paraíba do Sul (RJ) foram: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 4 apostas ganhadoras (duas em São Paulo-SP e duas no Rio de Janeiro-RJ), R$ 440.990,32 14 acertos - 381 apostas ganhadoras, R$ 1.424,56 13 acertos - 12852 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 157866 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 854588 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

O concurso 05184 da Federal ocorreu nesta quarta-feira (31) em Paraíba do Sul (RJ) . Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 28080 - R$ 350.000,00 2º bilhete: 48311 - 19.000,00 3º bilhete: 63433 - 16.000,00 4º bilhete: 53714 - 14.000,00 5º bilhete: 20831 - 12.012,00