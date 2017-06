A cada 4 segundos nasce um novo vírus na web

A cada quatro segundos, o mercado ganha um novo tipo de vírus. A conclusão é de um estudo da empresa G Data, fornecedora de soluções antivírus, representada no Brasil pela FirstSecurity. O levantamento realizadopela empresa no começo deste ano identificou mais de 7,4 milhões de novas ameaças circulando em todo o mundo só no primeiro trimestre do ano.

Somente no primeiro trimestre de 2017, o ransomware – que criptografia arquivos e que exige pagamento de resgate para liberação do acesso - alcançou o mesmo volume ao longo do segundo semestre de 2016 e continua a causar estragos graves sobre as empresas e usuários domésticos. O oposto acontece com adware, que no primeiro trimestre de 2017 reuniu 14% de todas as novas ameaças identificadas pela G Data, mas cujos efeitos são muito menos dramáticos que o sequestrador de arquivos.

A orientação dos especialistas da G Data é não pagar resgates aos criminosos cibernéticos e manter uma solução antivírus abrangente que tenha capacidade de proteger os computadores e dispositivos móveis contra as ameaças online. Garantir a atualização dos sistemas operacionais e aplicações utilizadas é vital para a segurança, segundo Eddy Willems, especialista da G Data.

“É muito importante que o sistema operacional e outros programas instalados no PC ou aparelho móvel estejam sempre com a última versão liberada pelo fabricante. As atualizações automáticas são recomendáveis porque o usuário se envolve com outras tarefas e raramente se lembra de fazer isso”, ressal ta o execurtivo

Por sua vez, os criminosos cibernéticos são especialistas em criar novas armadilhas e possuem todo o tempo do mundo para suas práticas contra os usuários e suas ações são facilitadas pela sujeira e desatualização dos equipamentos”, comenta Eddy Willems. Por isso, o especialista fez uma lista com os cuidados mais importantes a serem tomados pelo internauta. Tudo para se proteger destes ataque.