Instagram é pior rede social para a saúde mental

O Instagram foi considerada a pior rede social no que diz respeito ao seu impacto sobre a saúde mental dos jovens, segundo uma pesquisa do Reino Unido.Na enquete, 1.479 pessoas com idades entre 14 e 24 anos avaliaram aplicativos populares em quesitos como ansiedade, depressão, solidão, bullying e imagem corporal. Organizações de saúde mental pediram às empresas que mantém os aplicativos a aumentar a segurança dos usuários. Em resposta, o Instagram disse que uma de suas maiores prioridades é manter a plataforma como um lugar "seguro e solidário" para os jovens.

O estudo, da Sociedade Real para Saúde Pública (RSPH, na sigla em inglês) na Grã-Bretanha, sugere que as plataformas avisem, através de um pop-up, toda vez que houver uso excessivamente intenso das redes sociais, e que identifiquem usuários com problemas de saúde mental. O Instagram diz que oferece ferramentas e informações sobre como lidar com bullying e avisa os usuários sobre conteúdos específicos de algumas páginas. A pesquisa afirmou que "as redes sociais podem estar alimentando uma crise de saúde mental" entre jovens.

Bloqueio aos xing-ling

Na semana passada, a Anatel anunciou que vai começar a bloquear os celulares "xing-ling", smartphones que não possuem IMEI válido no GMSA (GSM Association) e a homologação do órgão brasileiro. Os bloqueios vão começar em 30 de junho deste ano. A partir da data, os celulares irregulares que tentarem acessar redes de dados 4G, 3G e 2G no Brasil receberão um aviso e, dentro de dois meses e meio, terão o acesso às redes móveis e de ligações bloqueado.

Site ajuda quem está doente

Oprojeto social Somos Todos Heróis (https://somostodosherois.com.br/)é um site de financiamento coletivo voltado a arrecadar doações para quem precisa de ajuda: seja um tratamento médico, a realização de uma cirurgia, auxílio para compra de alimentos ou materiais escolares, o site abrange solicitações diversas. Cada doação simboliza o envio de um acessório para fortalecer a criança e torná-la uma heroína ou herói. Escudo, visão de raio laser, capa e anel mágico também fazem parte do arsenal que pode “equipar” as crianças.

Treinador vocal

O app Vanido e é um treinador vocal pessoal. Primeiro é feito um teste à sua voz. Depois a app disponibiliza lições diárias para treinar tanto a sua voz como o seu ouvido. Cada sessão é personalizada para si, ou seja, de acordo com o seu arranjo vocal.

Bizarro na rede

Café com abacate

Só na internet você descobre que pelo mundo tem café servido no abacate, café incolor, café no merengue e muito mais. No www.oddee.com