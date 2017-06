ViihTube vem a Curitiba no dia 10

Vitória Moraes (foto: Divulgação)

Vitória Moraes, a ViihTube, mora em Sorocaba, São Paulo, e é responsável por comandar o canal Viih Tube - vlog que trata de vídeos de moda, beleza, maquiagem e outras variedades. No dia 10 de junho, Viih estará no Teatro Bom Jesus apresentando a comédia teen Mas ele é meu primo!.

Em uma atmosfera irreverente e muito divertida, as histórias são baseadas em fatos que todos já viveram com seus primos. Esse relacionamento é muito bom, mas pode enveredar por outros caminhos, como: segredos, conflitos, romances, medos e descobertas. Mas Ele é Meu Primo é uma comédia teen com conteúdo educacional, que aborda temas importantes como drogas e bebidas na adolescência.

Cm cerca de 2,4 milhões de inscritos no YouTube e mais de 1,9 milhões de seguidores no Instagram, a jovem sorocaba de 16 anos, é um sucesso de popularidade nas redes socias. Atualmente ela é responsável por comandar o canal Viih Tube, onde faz vídeos falando sobre moda, beleza, maquiagem e relacionamento.

Serviço

O quê: Mas ele é meu primo!.

Quando: 10 de junho, sábado, às 17h

Onde: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135)

Quanto: de R$ 30 a R$ 70, de acordo com o setor