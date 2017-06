Frente fria provoca chuva e derruba temperatura a partir desta 5ª em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de uma frente fria deve mudar o tempo na região metropolitana de São Paulo a partir desta quinta-feira (1º). A previsão é de chuva e temperaturas que podem chegar aos 10°C na próxima sexta (2). A frente fria vem do Sul em direção ao Sudeste e deve passar rapidamente por São Paulo. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, a nebulosidade aumenta ainda na madrugada e pode provocar chuva fraca a moderada durante todo o dia. As temperaturas já diminuem na quinta, ficando entre 16°C e 21°C na capital paulista. A queda mais acentuada, porém, é esperada para sexta, quando, após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar passa a agir na região. O tempo continua nublado, mas sem chuva, e os termômetros marcarão entre 10°C e 20°C. No final de semana, as temperaturas máximas já sobem um pouco mais, mas o frio continua, segundo previsão do Climatempo. No sábado (3), a mínima será de 11°C, enquanto a máxima não deve superar os 21°C. Já no domingo (4), os termômetros ficam entre os 12°C e os 24°C. Não são esperadas precipitações. A mudança de tempo deve atingir também outras regiões do Estado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), podendo ser registradas as temperaturas mais baixas do ano no Vale do Ribeira e na Mantiqueira, nesta sexta.