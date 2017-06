O Bourbon Curitiba Convention Hotel lançou esta semana uma promoção para seus hóspedes que chegam à cidade pelo Aeroporto Afonso Pena ou Rodoviária de Curitiba. Se o transporte for feito pelo serviço Uber X, o hotel reembolsa o valor gasto na corrida no momento do check-in, em forma de crédito na conta do cliente. Para ter direito ao benefício, basta apresentar o comprovante na recepção do hotel. Esta é mais uma facilidade que o hotel oferece para seus hóspedes. Recentemente, todo o Bourbon Curitiba foi totalmente renovado, inclusive o lobby, a academia de ginástica, o spa e os restaurantes. No entanto, a maior mudança ficou por conta do novo conceito dos apartamentos.

Bourbon 2

Entre as principais mudanças das novas acomodações estão o piso e a iluminação, que ficaram mais adequados ao ambiente. A mesa de trabalho ganhou um espaço amplo e mais iluminado, para facilitar a vida dos hóspedes que vêm à cidade para reuniões de negócios. “Nosso projeto foi baseado em tendências de arquitetura e principalmente no feedback de clientes que foram convidados a testar a nova acomodação”, explica Adriana Cardoso, diretora de marketing e produto da Rede Bourbon. O renomado serviço de gastronomia continua à disposição dos hóspedes, 24h por dia, com oroom service e os restaurantes Tom Espaço Gastronômico e Kibô Sushi Lobby Bar. Todos os hóspedes têm à disposição internet wi-fi cortesia em toda a unidade. Os apartamentos também estão equipados com completo minibar.