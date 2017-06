Fãs especulam sobre namoro de Katy Perry e John Mayer

O cantor John Mayer postou uma foto em seu Instagram na terça-feira com as datas de seus show no Brasil. Katy Perry, ao ver a publicação, comentou em português no post do cantor "morta linda". A cantora aprendeu as duas palavras por causa de comentários de seus fãs brasileiros em suas fotos. Ela até chegou a usar os termos na legenda de uma foto com Mariah Carey. O comentário de Katy na foto de John Mayer repercutiu nas redes sociais e alguns fãs especulam sobre a volta do casal.

Participante do Masterchef irrita jurados e quase é expulsa

Durante a repescagem que aconteceu no "Masterchef" (Band) desta terça (30), onde participantes eliminados voltaram ao programa para tentar uma nova vaga na disputa, uma competidora irritou os jurados. Caroline Martins reclamou da avaliação de seu prato e fez caras e bocas durante os comentários dos jurados para os outros participantes. "Você está à vontade aqui?", questionou o chef Henrique Fogaça, já incomodado com a atitude da moça. "Na verdade, eu nem queria vir nessa repescagem", respondeu ela. "Não queria vir? Então vai embora, demorou. 1, 2, 3, vaza", afirmou Fogaça. A participante voltou atrás e quis seguir no programa. Ana Paula Padrão chamou a atenção de Caroline sobre a maneira de lidar com as críticas dos chefs: "Não deixe te transformar em uma pessoa que você não é." Ontem, Caroline publicou em seu Facebook uma charge na qual um aparelho de televisão aparece alimentando um homem inerte. "Num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário", escreveu ela, creditando a frase ao escritor George Orwell.

Rebolada de Anitta "atropela" no clipe de Paradinha

A cantora Anitta, 24 anos, lançou ontem a música "Paradinha", seu novo hit. "É uma versão do meu quadradinho que a gente quer levar pra fora", diz. Gravado em espanhol, o clipe da música foi filmado em uma semana na cidade de Nova York, nos EUA. "Fizemos tudo na semana passada, em tempo recorde, porque estávamos com medo de vazamentos", diz a artista. "Paradinha" foi gravado em lugares públicos, como um supermercado e uma lavanderia. "A ideia foi fazer com que a Anitta interagisse com o diferente, e que essas pessoas começassem a dançar com ela", disse o diretor Bruno Iglot. A opção pela língua latina não foi aleatória. "Estudei e entendi que, em pouco tempo, era mais fácil fazer a música em espanhol fazer sucesso no mundo", disse a cantora.

Estrela de Grease, Olivia Newton-John está com câncer de novo

A cantora Olivia Newton-John, 68 anos, que estourou nos anos 1980 com o sucesso de "Grease" com John Travolta, disse que está novamente com câncer de mama. "Olivia Newton-John está relutantemente adiando as datas de sua turnê em junho nos Estados Unidos e Canadá porque suas dores nas costas revelaram ser um câncer de mama que teve metástase para a região sacral", informou um comunicado no Facebook. Ainda de acordo com o aviso, a cantora, que fará sessões de radioterapia, está confiante de que voltará com sua agenda no final do ano. A artista já tinha tratado a mesma doença em 1992. Onze anos depois, sua irmã Rona morreu em decorrência de um tumor no cérebro. "Grease - Nos Tempos da Brilhantina" tornou-se um ícone do cinema pop americano e é, ate hoje, um dos musicais de maior sucesso de Hollywood.

Filme da Mulher-Maravilha é proibido de ser exibido no Líbano

O filme Mulher-Maravilha, uma das mais aguardadas produções de super-heróis deste ano, e que estreou ontem no Brasil, está enfrentando alguns problemas para ser exibido no Oriente Médio. De acordo com o site Variety, o governo do Líbano teria proibido oficialmente o longa de ser exibido em território libanês, em decisão de um comitê do Ministério da Economia formado por seis pessoas. A proibição teria sido motivada pelo fato de Gal Gadot, a atriz que interpreta a personagem principal, ser israelense, já tendo inclusive feito parte do exército israelense, e utilizado algumas de seus aprendizados no período para as gravações do filme.

Níver do dia

Morgan Freeman, ator norte-americano, 80 anos