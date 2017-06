Janela para o Pacífico

O restaurante tem visual para a praia de Santa Mônica

O novo restaurante BarBelle, no Loews Santa Monica Beach Hotel, é um refúgio à beira-mar localizado a poucos metros de uma das mais badaladas praias da Califórnia. Com um menu refinado, inspirado na culinária farm-to-table, o restaurante fica próximo ao deck da piscina e oferece aos clientes visão privilegiada do oceano.

O nome BarBelle é uma homenagem a Abbye ‘Pudgy’ Stockton e Les Stockton, duas das estelas do Muscle Beach, área da praia de Santa Mônica associada ao movimento fitness da década de 1930. Abbye e seu parceiro praticavam uma intensa rotina de treinamentos, entre as quais o levantamento de peso sobre a cabeça, no qual a artista era equilibrada pelos braços do companheiro. Durante o almoço e jantar, os clientes podem experimentar pratos elaborados com os melhores ingredientes locais.

O menu inovador do chef executivo Zach Dallessandro, combina as entradas com saladas, pães e embutidos artesanais. Os destaques incluem mahi-mahi grelhado com pesto de macadâmia, short rib com batatas fingerling e vegetais “baby”, salmão com erva-doce, nhoque com pancetta, e steak com fritas e chimichurri. Quem busca algo doce pode provar os s´mores com farofa de biscoito, ganache de gianduia e merengue tostado, e flan de coco com cobertura de chocolate quente mexicano. O restaurante também disponibiliza cervejas locais, uma extensa variedade de vinhos californianos e uma seleção de aproximadamente 40 rótulos de uísque. O menu de coquetéis inclui diversos clássicos, entre eles o autoralFlaming BarBelle. O BarBelle funciona diariamente a partir das 11h30. Para mais informações, visite loewshotels.com/santa-monica/dining/restaurant.