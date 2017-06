Dia dos Namorados completo

O amor está no ar... O Dia dos Namorados está chegando e todo aquele romantismo preparado cuidadosamente, vai por água abaixo quando os restaurantes estão lotados e com fila de espera quebrando o clima.

Mas existe uma solução bem criativa que permite a comemoração completa – inclusive para quem quiser esticar o jantar com uma noite de hotel.

Em Curitiba três unidades rede Atlantica Hotels (www.atlanticahotels.com.br): Four Points by Sheraton, Quality e Radisson, prepararam pacotes especiais, que combinam jantar na noite de 12 de junho mais hospedagem ou apenas uma das opções, para uma comemoração inesquecível. Veja o que cada um reserva para o Dia dos Namorados:

O que cada um reserva

Four Points by Sheraton (Avenida Sete de Setembro, 4.211, Batel)

O hotel Four Points by Sheraton tem cinco sugestões de acomodação para comemorar o Dia dos Namorados, de apartamento business class à suíte presidencial. Os preços das diárias variam de R$ 609 a R$ 1.839. Rosas vermelhas irão decorar os ambientes e roupões e chinelos serão disponibilizados durante a hospedagem. Os pacotes incluem espumante importado e morangos com chocolate, além de café da manhã no apartamento. O estacionamento é cortesia para um veículo. É possível adicionar o jantar romântico no restaurante Catanzaro na noite de 12 de junho, com um menu de entrada, prato principal e sobremesa, por mais R$ 290, o casal. Reservas antecipadas: (41) 3340-4000 / reservas1.curitiba@atlanticahotels.com.br

Quality Hotel Curitiba (Alameda Dom Pedro II, 740, Batel.)

O Quality Hotel Curitiba oferece dois pacotes de hospedagem: apartamento luxo, por R$ 475, e apartamento business class, por R$535. Se o casal desejar incluir o jantar romântico à luz de velas no restaurante Ticiano, na noite de 12 de junho, é acrescido o valor total de R$ 240. Os ambientes serão decorados com pétalas de rosas e contarão com amenities especiais da Natura (luxo) e L´Occitane (business class), assim como confortáveis roupões e pantufas durante a hospedagem. Os pacotes incluem ainda vinho Salton Cabernet Sauvignon, sobremesa Romeu e Julieta e café da manhã no apartamento. Estacionamento, academia, piscina e sauna são cortesia. Reservas antecipadas: (41) 2103-4000 reservas1.curitiba@atlanticahotels.com.br

Radisson Hotel Curitiba (Avenida Sete de Setembro, 5.190, Batel.)

O Radisson Hotel Curitiba tem cinco opções de pacotes de Dia dos Namorados, que custam de R$ 535 a R$ 1.249, conforme a acomodação escolhida. Se a hospedagem incluir o jantar romântico no restaurante Origens, com música ao vivo e decoração temática, na noite de 12 de junho, o valor fica entre R$ 851 e R$ 1.565. Os apartamentos serão decorados com rosas vermelhas e velas. O casal será presenteado ainda com espumante, morangos com chocolate e um mimo surpresa. O café da manhã é cortesia, servido no restaurante. Reservas antecipadas: (41) 3351-2222 / (41) 99114-3722 eventos.rhc@atlanticahotels.com.br