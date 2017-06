Paraná perde e deixa a Copa do Brasil com R$ 3,4 milhões no bolso

Rayan disputa lance com Cazares, do Atlético-MG (foto: Daniel Teobaldo/Futura Press)

O Paraná Clube está fora da Copa do Brasil 2017. A eliminação ocorreu nessa quarta-feira (dia 31) à noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com a derrota por 2 a 0 para o Atlético Mineiro. No jogo de ida, no Couto Pereira, o time paranaense venceu por 3 a 2 e precisava de um empate para alcançar as quartas de final.

Com a eliminação, o Paraná deixa a Copa do Brasil após acumular R$ 3,4 milhões em cotas de TV: R$ 300 mil pela 1ª fase, R$ 375 mil pela 2ª, R$ 810 mil pela 3ª, R$ 900 mil pela 4ª e R$ 1,05 milhão pelas oitavas. Se chegasse às quartas receberia mais R$ 1,2 milhão.

A campanha de 2017 também registrou uma marca. O Paraná nunca eliminou tantos adversários na história da Copa do Brasil como em 2017 – passou por São Bento, Bahia, ASA e Vitória. Quando a competição era mais curta, o time chegou quatro vezes às quartas de final: em 1995, 1996, 1998 e 2002.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha Renatinho, Marcos, Junior, Ítalo e Zezinho, todos em recuperação. Outros cinco não estão inscritos na Copa do Brasil: Cristovam, Wallace, Assis, Minho e Daniel Morais. O time abandonou o esquema tático 4-2-3-1 adotado desde o início do ano e mudou para o 4-1-4-1. Jhony era o único volante. Alex Santana e Gabriel Dias atuaram como meias centrais. Biteco e Robson jogaram como “extremos” (ou “meias-pontas).

No Atlético-MG, os desfalques eram Adilson e Rafael Carioca. Com uma virose, Robinho começou no banco. O esquema foi o 4-2-3-1, com Elias e Yago de volantes.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná optou por jogar bastante recuado e esperar o adversário. Com isso, o Atlético teve o domínio territorial e ficou avançado, mas pouco conseguiu criar. O time paranaense conseguiu anular as principais armas do rival e ainda criou duas boas chances de gol em contra-ataques. No entanto, em um lance raro, o Galo fez 1 a 0. Otero bateu escanteio e fez olímpico, aos 40 minutos. O Paraná ainda acertou a trave, aos 43, em cobrança de falta de Robson.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo teve o Paraná com outra postura. O time avançou e passou atacar com frequência. O Atlético-MG não recuou demais e esperou falhas do adversário para contra-atacar. O time mineiro fez 2 a 0 aos 21 minutos, em passe espetacular de Cazares para Fred finalizar. A equipe paranaense sentiu o gol e pouco produziu depois disso.

LESÕES

O goleiro Léo se machucou e deixou o jogo aos 21 do 2º. Entrou Douglas, 22 anos, ex-Araçatuba-SP. Pouco antes, aos 17, Felipe Alves também sentiu dores e foi substituído por Pedro Bortoluzo.

ESTATÍSTICAS

O Paraná teve 44% de posse de bola, 11 finalizações (2 certas), 87% de precisão nos passes e nenhum escanteio. O Atlético somou 13 finalizações (4 certas), 90% de precisão nos passes e 6 escanteios. Os dados são do FootStats.

ATLÉTICO-MG 2 x 0 PARANÁ

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha (Danilo), Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Yago, Elias, Otero (Ralph) e Cazares (Robinho) e Maicosuel; Fred. Técnico: Roger Machado

Paraná: Léo (Douglas); Leandro Vilela, Rayan, Eduardo Brock e Igor (Matheus Carvalho); Jhony, Gabriel Dias, Biteco, Alex Santana, e Robson; Felipe Alves (Pedro Bortoluzo). Técnico: Cristian de Souza

Gols: Otero (40-1º) e Fred (21-2º)

Cartões amarelos: Alex Santana, Jhony, Gabriel Dias, Robson (P). Ralph (A)

Árbitro:Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

6 – Otero toca. Cazares entra na área e chuta fraco. Léo segura.

20 – Marcos Rocha cruza. Cazares cabeceia fraco. Léo defende.

31 – Cazares dribla dois, invade a área e chuta para longe.

35 – A defesa do Galo falha. Felipe Alves parte livre em contra-ataque. Ele se atrapalha com a bola e não toca para Robson, livre.

37 – Cazares cobra escanteio. Léo fura. Otero chuta. Brock bloqueia.

38 – A zaga do Galo falha. Felipe Alves rouba e toca para Robson, na área. Ele chuta cruzado e a bola passa perto.

40 – Gol do Atlético. Otero bate escanteio. A bola bate na trave e entra. Gol olímpico.

43 – Falta na esquerda. Robson bate e acerta no ângulo da trave.

Segundo tempo

7 – Leandro Vilela cruza rasteiro. Biteco domina na meia-lua e chuta. A zaga bloqueia.

8 – Cazares cruza. Fred dive com Brock, cai e pede pênalti.

14 – Victor lança nas costas da defesa. Cazares cruza. Fred cabeceia para fora, com o gol livre.

21 – Gol do Atlético. Passe perfeito de Cazares para Fred, que recebe nas costas da defesa e toca por cobertura.

28 – Biteco enfia. Bortoluzo chuta cruzado, na área. A zaga bloqueia.

29 – Alex Santana chuta forte, de longe. Victor espalma.

44 – Biteco dá bom passe. Bortoluzo recebe na área e chuta cruzado. Victor espalma.