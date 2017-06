Novo superintendente

Experiente no ramo de franchising, Mauricio Albuquerque assume a superintendência da maior rede de culinária asiática do Brasil, a Jin Jin, que faz parte do Grupo Halipar, um dos maiores grupos de alimentação do País, atualmente detentor das marcas Jin Jin Wok, Jin Jin Sushi, Griletto, Montana e My Sandwich. O executivo tem mais de 20 anos de experiência em operações e gestão de negócios na área de food service.

A lata personalizada em comemoração aos 150 anos da Sherwin-Williams no mundo, entregue como presente aos colaboradores da empresa rendeu uma premiação à Brasilata - desenvolvedora e fornecedora das embalagens. Após a criação, a Brasilata concorreu ao 26º Prêmio de Embalagem Embanews, na categoria Marketing, subcategoria Embalagem Promocional.

A marca Lumidigm®, da HID Biometrics, estará no CIAB FEBRABAN 2017 – evento que reúne novidades tecnológicas voltadas para o segmento bancário, entre 6 e 8 de junho. Hoje, mais de 85 milhões de brasileiros usam as soluções Lumidigm® ao acessar caixas eletrônicos, totalizando quatro bilhões de operações bancárias por ano.

* Em junho, as tardes e noites no Largo Curitiba (piso L2) serão ao som das pianistas Ana Maria Ribeiro, Noara Barreiros e do Marcelo Teixeira.

* O jurista e procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, profere a palestra “Maças podres e as condições do cesto: ética e corrupção”, no dia 5 de junho, às 19h40, no XII Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, no Expo Unimed Curitiba, que acontece de 5 a 8 de junho.

* Hoje o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF PR – promove palestra sobre riscos ambientais, com foco em responsabilização por danos ao meio ambiente e ferramentas de gestão de risco.

* O casal Renato e Cristiane Cardoso, autores do sucesso editorial Casamento Blindado, que vendeu mais de 3 milhões de exemplares, lançam um novo livro, Diário do Amor Inteligente, pela Thomas Nelson Brasil. Best-sellers por mais de dois anos, o casal agora desembarca em Curitiba para o lançamento da nova obra. O público poderá encontrá-los no sábado, 03/06, na Livrarias Curitiba do Shopping Palladium às 14 horas para uma sessão de fotos e autógrafos.

* A classe biomédica do Paraná agora conta oficialmente com um órgão regulador de atuação exclusiva dentro do estado. O Conselho Regional de Biomedicina – 6ª Região (CRBM6), instituído em novembro de 2016, teve nomeação oficial da diretoria realizada na noite da última quinta-feira, dia 25 de maio, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

* 65% dos brasileiros não possuem reserva financeira, mostra indicador do SPC Brasil e CNDL.