Menu Petit Pop para os apaixonados

A Petit Pop, comandada pela pâtisserie Priscila Bertholdo, desenvolveu um menu especial para o Dia dos Namorados. O casal poderá programar um jantar romântico e elaborar a receita proposta pela curitibana. Para entrada burrata com tomatinhos e rúcula, o prato principal fica por conta da massa bucatini ao molho pomodoro com mini mussarela de búfala e crisps de Parma. E para finalizar, tarte petit gateau de doce de leite para sobremesa.

Para os apaixonados que querem iniciar o dia 12 de junho com comemoração, a opção da Petit Pop é um delicioso café da manhã. A cesta sortida acompanha croassaint, alfajor de doce de leite, macarrons, muffin de amora, waffles, nutella, requeijão, chocolate quente, chá, caneca e jarra.

Valores

Menu Jantar R$ 350,00 sem vinho e R$ 450,00 com vinho

Café da manhã: R$ 250,00 com taxa de entrega

Onde Encomendar:

Rua Des. Costa Carvalho, 181

Telefone: (41) 30224864

petitpop@petitpop.com.br

BOURBON CURITIBA INOVA E FORNECE UBER X GRATUITO PARA HÓSPEDES

FOTO: Marcelo Stammer

O Bourbon Curitiba Convention Hotel lançou esta semana uma promoção para seus hóspedes que chegam à cidade pelo Aeroporto Afonso Pena ou Rodoviária de Curitiba. Se o transporte for feito pelo serviço Uber X, o hotel reembolsa o valor gasto na corrida no momento do check-in, em forma de crédito na conta do cliente. Para ter direito ao benefício, basta apresentar o comprovante na recepção do hotel. Esta é mais uma facilidade que o hotel oferece para seus hóspedes. Recentemente, todo o Bourbon Curitiba foi totalmente renovado, inclusive o lobby, a academia de ginástica, o spa e os restaurantes. No entanto, a maior mudança ficou por conta do novo conceito dos apartamentos.

Mais detalhes em: http://www.bourbon.com.br/