Atlético-MG se recupera em casa e avança na Copa do Brasil

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após perder por 3 a 2 no jogo de ida, o Atlético-MG venceu o Paraná por 2 a 0 nesta quarta-feira (31), no Independência. O resultado garantiu os atleticanos nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro tempo foi bastante truncado. O time do Paraná se manteve fechado e o Atlético quase não conseguiu criar uma boa chance para abrir o placar. Apenas aos 40min, o placar foi inaugurado na partida. O meia Otero cobrou escanteio para o Atlético e fez um gol olímpico. O placar de 1 a 0 era o suficiente para o time mineiro avançar, mas a equipe não se acomodou em campo. Na segunda etapa, o Paraná se postou de maneira mais ofensiva, mas não foi efetivo. Aos 21min, Cazares achou Fred, e o centroavante tocou na saída de Léo para fechar a conta para os atleticanos. Com a classificação, o Atlético vai receber R$ 1,195 milhão de premiação da CBF. Esse valor é pago aos oito times que chegaram nas quartas do torneio. Pela participação nas oitavas de final, o Atlético recebeu R$ 1 milhão. Os confrontos das quartas de final vão ser definidos por sorteio na próxima segunda-feira (5). ATLÉTICO-MG Victor; Marcos Rocha (Danilo), Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Yago, Elias, Otero (Ralph), Maicosuel e Cazares (Robinho); Fred. Treinador: Roger Machado PARANÁ Léo (Douglas Baldini); Leandro Vilela, Rayan, Eduardo Brock e Igor (Matheus Carvalho); Gabriel Dias, Alex Santana, Jhony e Biteco; Felipe Alves (Pedro) e Robson. Treinador: Cristian de Souza Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Juiz: André Luiz de Freitas Castro (GO) Cartões amarelos: Ralph (CAM); Alex Santana, Gabriel Dias, Jhony e Robson (PAR) Gols: Otero (CAM), aos 40min do primeiro tempo; Fred (CAM), aos 21min do segundo tempo