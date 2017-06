Botafogo elimina Sport da Copa do Brasil na estreia de Luxemburgo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo empatou com o Sport, na estreia de Vanderlei Luxemburgo pelo time pernambucano, por 1 a 1 nesta quarta-feira (31) na Ilha do Retiro, em Recife. O time alvinegro avançou às quartas de final da Copa do Brasil, já que havia vencido no Rio de Janeiro por 2 a 1. O time de Jair Ventura viu o jogo se oferecer da maneira que ele mais gosta: o adversário com posse de bola improdutiva e oferecendo contra-ataques. Não demorou para abrir o placar. Aos 11min, Roger recebeu passe de João Paulo, fingiu que ia chutar e cortou o zagueiro Matheus Ferraz. O atacante ainda encobriu Magrão com uma cavadinha para marcar um golaço. Quando já vencia por 1 a 0, o time alvinegro marcou o segundo com Rodrigo Pimpão após passe de Roger, mas viu o lance ser anulado de maneira errada. A auxiliar de arbitragem Tatiane Camargo viu impedimento do atacante, que estava bem atrás do companheiro no momento do passe. O Sport teve a oportunidade de se ajustar no intervalo, mas não melhorou na segunda etapa. A situação ficou ainda mais complicada após a expulsão de Rogério. Ainda assim, aos 22min, os pernambucanos conseguiram esboçar uma reação. O zagueiro Durval, de cabeça, empatou para os donos da casa e deu um ânimo extra a equipe. Mas o placar não mudou até o apito final. Com a vitória, o Botafogo será colocado no grupo 1 dos potes do sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. As quartas iniciam no dia 14 de junho. SPORT Magrão; Fabrício (Marquinhos), Matheus Ferraz, Durval e Mena; Ronaldo (Thalyson), Rithely, Diego Souza e Everton Felipe (Lenis); André e Rogério. Técnico: Vanderlei Luxemburgo BOTAFOGO Gatito Fernández, Emerson Santos, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Aírton, Rodrigo Lindoso (Dudu Cearense), João Paulo (Matheus Fernandes) e Camilo; Rodrigo Pimpão e Roger (Guilherme). Técnico: Jair Ventura Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE) Juiz: Raphael Claus (SP) Cartões amarelo: Emerson Santos, Igor Rabello, Rodrigo Pimpão e Roger (BOT); Rithely, Diego Souza e Lenis (SPT) Cartão vermelho: Rogério (SPT) Gols: Roger (BOT), aos 11min do primeiro tempo; Durval (SPT), aos 22min do segundo tempo