Palmeiras joga mal de novo, mas avança com gol de herói improvável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras sofreu mais uma vez, mas saiu classificado do Beira-Rio na noite desta quarta-feira (31). Com uma atuação discreta do ataque, coube ao volante Thiago Santos fazer o gol da classificação, já no final da partida. Antes, o Internacional havia feito dois gols -com D'Alessandro, aos 8min do primeiro tempo, e com Nico Lopez, aos 20min da segunda etapa- e se classificava para as quartas de final da Copa do Brasil. Herói improvável, Thiago Santos entrou na partida apenas no intervalou, quando Cuca sacou Edu Dracena, que fazia partida ruim, e mandou Felipe Melo para fazer dupla de zaga com Yerri Mina. Aos 34min do segundo tempo, Jean cobrou falta na área e o volante desviou para o gol. Contestado por parte da torcida por não produzir ofensivamente, o volante treinou especificamente saída de bola e passe para melhorar nesses fundamentos. Apesar de ter jogado mal mais uma vez, a classificação dá um pouco de calma para a equipe, que, após a derrota para o São Paulo no clássico do último sábado, começava a ser contestada por suas atuações defensivas. Além disso, os jogadores passam por dificuldades para se readaptarem ao esquema preferido de Cuca, a marcação individual. O próximo compromisso do Palmeiras é contra o Atlético-MG, no domingo (4), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. É uma chance para a equipe se recuperar na competição. Depois de três rodadas, o time tem apenas três pontos, e ocupa o 14º lugar. INTERNACIONAL Danilo Fernandes; William (Danilo Silva), Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez, Edenílson e D'Alessandro; Marcelo Cirino e Nico López. Técnico: Odair Hellmann PALMEIRAS Prass; Fabiano, Mina, Edu Dracena (Thiago Santos) e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Jean; Willian, Dudu (Keno) e Guedes (Borja). Técnico: Cuca Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Cartões amarelos: Edu Dracena, Felipe Melo, Borja, Fernando Prass (PAL); Léo Ortiz (INT) Gols: D'Alessandro (INT), aos 8min do primeiro tempo; Nico Lopez (INT), aos 20min, e Thiago Santos (PAL), aos 34min do segundo tempo