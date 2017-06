Partidos que reúnem 100 deputados discutem apoio a Maia em eleição indireta

RANIER BRAGON E BRUNO BOGHOSSIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Cinco partidos de esquerda e da base governista discutiram na noite desta terça-feira (30) atuar de forma unificada no processo de escolha do sucessor de Michel Temer, caso o peemedebista não consiga se manter no cargo. PSB, PDT, PC do B (esquerda), Solidariedade e PTB (base de Temer) somam 98 dos 513 deputados. Na edição desta quarta (31), a Folha de S.Paulo revelou que essas siglas estão formando um bloco para chegarem fortalecidas a uma eventual eleição indireta, pelo Congresso Nacional, que é a regra definida hoje na Constituição para o caso de vacância do cargo de presidente. Apesar de a esquerda defender abertamente eleições diretas, deputados avaliam nos bastidores que são pequenas as chances de isso acontecer, já que isso depende de uma polêmica e difícil alteração da Constituição. No encontro, realizado na casa do líder da bancada do PDT, Weverton Rocha (MA), a tese mais defendida, conforme a reportagem apurou, foi a de apoio ao atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A contrapartida seria ele fazer uma inflexão no seu discurso pró-reformas, adotando a defesa de mudanças nas legislações trabalhistas e previdenciárias mais amenas em relação às propostas por Temer. Maia tem bom trânsito com os partidos de esquerda, inclusive o PT, o maior deles, tendo recebido o apoio dessas siglas nas duas vitórias que teve para comandar a Câmara, em 2016 e 2017. No entanto, o presidente da Câmara tem sido, pelo menos em público, um dos principais defensores da permanência de Temer e da defesa das reformas do peemedebista. VICE Embora a discussão tenha sido inconclusiva, nomes chegaram a ser citados como possíveis vice em uma candidatura de Maia, entre eles o do ex-ministro Aldo Rebelo (PC do B), que estava no jantar desta terça. Segundo participantes do encontro, o presidente da Câmara tem sido informado do andar das negociações entre esses partidos. A reportagem não conseguiu falar com ele até as 16h. A tentativa das cinco legendas é criar uma contraposição competitiva ao candidato oficialmente apoiado por PMDB e PSDB, os dois maiores partidos da base governista. O nome mais em alta neste momento entre tucanos e peemedebistas, no caso da saída de Temer, é o do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). Se houver vacância do cargo de presidente da República no atual momento, a Constituição determina eleições indiretas, pelo Congresso, em um prazo de 30 dias. As regras detalhadas dessa disputa ainda não estão definidas. Nesse período, a Presidência seria ocupada interinamente por Rodrigo Maia, que é hoje o primeiro na linha sucessória.