(foto: Divulgação/PM)

A Polícia Militar do Paraná definiu o esquema de segurança para o clássico entre o Coritiba e o Atlético Paranaense pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira, neste sábado (3), às 16 horas. Todos os batalhões da capital participam para reforçar a segurança em apoio ao 12º Batalhão de Polícia Militar. A PM fará a escolta das torcidas organizadas para evitar confrontos.

Em uma reunião na sede do 12º BPM ficou acertado que a torcida atleticana terá até às 13 horas para utilizar o transporte coletivo na chegada ao estádio. Já a torcida do Coritiba poderá se deslocar de 13h30 até o horário do jogo. Representantes das torcidas organizadas Império Alviverde (Coritiba), Os Fanáticos (Atlético Paranaense) e Ultras (Atlético Paranaense) trataram sobre a entrada de faixas e bandeiras no estádio, decisão que ficará a cargo dos clubes.

INÍCIO DA TARDE - Foi acordado que a escolta das torcidas organizadas do Atlético será feita às 14 horas, da Arena da Baixada até o Couto Pereira. O reforço de policiamento em toda a cidade será a partir do início da tarde até a dispersão total de torcedores do estádio.

Além da PM, Polícia Civil, Guarda Municipal e Ministério Público, também participarão profissionais do Juizado Especial Criminal, com os promotores de justiça e juízes de direito, para que o julgamento das ocorrências seja imediato. “A delegacia será instalada logo na abertura dos trabalhos e estará em apoio à PM, à Guarda Municipal e a própria segurança interna do estádio”, explicou o delegado Clóvis Galvão, da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos da Polícia Civil do Paraná (Demafe).

BLOQUEIOS - As ruas do entorno do estádio serão bloqueadas pelo BPTran durante toda a tarde. A PM orienta que os cidadãos se atentem às mudanças do fluxo de trânsito na região do Alto da Glória para evitar problemas.

Confira as ruas que serão bloqueadas:

Ubaldino do Amaral com Amâncio Moro

Mauá com Dr. Muller

Barão de Guaraúna com Augusto Severo

Simão Bolívar com Augusto Severo

Floriano Essenfelder com Alberto Bolliger

Mauá com Itupava

21 de Abril com Floriano Essenfelder

Ubaldino do Amaral com Floriano Essenfelder

Pedro R. de Moura com Augusto Severo

21 de Abril com Itupava