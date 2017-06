Em brincadeira de 'eu nunca', Sandy fala de 'tocos' e bebedeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esqueça a figura angelical de Sandy, 34. Ou pelo menos tente isso por quatro minutos e dez segundos. Respondendo a perguntas sobre tocos, palavrões ou se já deu "pt" (o de bebida), a cantora foi a convidada do "Hotel Mazzafera", atração da web comandada pelo apresentador Matheus Mazzafera. Nesta quarta (31), o programa, que vai ao ar no YouTube todas as segundas, quartas e sextas, fez de Sandy a refém da brincadeira "eu nunca" -no game, o participante precisa dar uma golada em uma bebida alcoólica toda vez que já tiver passado pela situação descrita por outro jogador. "Mas Sandy, você nunca levou toco?", questiona Mazzafera, incrédulo. "Mas também só investi quando achava que ia dar jogo", reponde a cantora, que também nunca nadou pelada. "Tenho medo, eu sou famosa desde pequena". E, se o total de "foras" não sai do zero, o mesmo não se pode dizer de um exagero na bebedeira. "Fiquei abraçada no vazo; vomitei sete vezes".