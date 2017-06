Punido por tribunal, Atlético de Madri monta estratégia para driblar pena e contratar atletas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a confirmação do TAS sobre a punição do Atlético de Madrid de não poder contratar jogadores por duas temporadas, o clube espanhol procura meios para conseguir adquirir atletas e reforçar o plantel. A ideia do Atlético de Madri é trazer jogadores como Vitolo e Diego Costa, que já estão negociando, e é permitido trazer de volta. Já os atletas novos ficariam cadastrados em outros times até janeiro, quando poderão ser incorporados ao elenco. Apesar disso, tudo depende dos jogadores. É preciso saber se eles estarão dispostos a suportar cinco meses em outro time e em seguida partir para o Atlético de Madrid. Os representantes da agremiação da Espanha irão conversar com todos os jogadores que pretendem contratar. O TAS (Tribunal de Arbitragem do Esporte) confirmou nesta quinta-feira (1º) a punição para o Atlético de Madrid de não poder contratar jogadores por duas temporadas. A multa, por outro lado, foi diminuída, passando de 825,3 mil euros (R$ 3 milhões) para 504,5 mil euros (R$ 1,8 milhão). Assim, o tribunal ratifica em sua principal parte a decisão do Controle e Comissão Disciplinar da FIFA, que tinha tomado a medida como pena por irregularidade na aquisição de jovens nas categorias de base do clube. Com a decisão, o Atlético não poderá inscrever novos jogadores até o próximo mercado de inverno (em janeiro), mas poderá recuperar aqueles que transferiram para outros clubes, vender atletas e promover quem estiver em categorias de base.