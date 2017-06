Em busca da quarta taça, Ronaldo e Dani Alves revivem duelo polêmico

JOÃO HENRIQUE MARQUES BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - É na ala direita defensiva da Juventus que irá ocorrer o principal duelo individual da final da Liga dos Campeões entre o time italiano e o Real Madrid, neste sábado (3), em Cardiff, no País de Gales. Atuando da esquerda para o centro do ataque, Cristiano Ronaldo vai se deparar inúmeras vezes com o marcador Daniel Alves. A final da Liga dos Campeões também levará um dos dois jogadores a um patamar histórico. Tanto Daniel Alves, quanto Cristiano Ronaldo têm três títulos da competição. Acostumados a grandes combates, Cristiano Ronaldo e Dani Alves apimentaram por anos a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. Amizade entre eles jamais existiu. PROVOCAÇÕES Daniel Alves teve até mesmo um aperto de mão de Cristiano Ronaldo negado. Isso aconteceu em janeiro de 2016 na cerimônia do Bola de Ouro da Fifa, em Zurique, na Suíça. O português bateu boca com o brasileiro por conta de declarações após a goleada de 4 a 0 do Barcelona no fim de 2015. "O Cristiano Ronaldo é exageradamente personagem. Gosta de estar no centro das atenções. Então quando perde, será sempre lembrado", destacou Daniel Alves. Ainda na Suíça, o lateral brasileiro voltou a cutucar o português após o anúncio de que Neymar ficou em terceiro na eleição de melhor do mundo atrás de Messi e Cristiano Ronaldo. "A mim me surpreende [Neymar em terceiro], mas logo choram quando digo essas coisas. Quando Leo não ganhar, Neymar ganhará", declarou o brasileiro errando a previsão do Bola de Ouro no ano seguinte, vencido por Cristiano Ronaldo, com Messi na segunda colocação. "Nunca falei sobre este rapaz nas minhas entrevistas e não vou dar publicidade grátis. Prefiro manter minha linha, se quero falar mal de um companheiro, falo na cara e não na imprensa", disse Cristiano Ronaldo após ser questionado se está cansado das provocações de Daniel Alves. A última delas foi dada justamente logo após a declaração de Cristiano Ronaldo. Foi com uma postagem em redes sociais com foto de todas as conquistas pelo Barcelona e risos que o brasileiro se expressou. Ouvir questionamentos sobre o português sempre está presente em qualquer entrevista de Daniel Alves na Espanha. E a rivalidade entre ambos já foi vista também dentro de campo. Na vitória do Barcelona por 2 a 1 no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol passado, Cristiano Ronaldo acertou uma cotovelada em Daniel Alves. O revide do brasileiro foi na bola, com caneta no português e finalização defendida pelo goleiro Diego López. Já na vitória do Real Madrid por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, em 2014, também pelo Campeonato Espanhol, o português deu um chute em Daniel Alves, que revidou com um empurrão. A discussão tomou conta do noticiário na Espanha no dia seguinte.