Rogerinho vence por W.O., e Sá é eliminado em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil tem mais um representante garantido na terceira rodada da chave de duplas em Roland Garros. Nesta quinta-feira (1º), os espanhois Pablo Carreno Busta e Guillermo Garcia-Lopez desistiram da partida, dando a classificação para Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, e o italiano Paolo Lorenzi. Depois de ser eliminado na chave de simples na segunda rodada, conseguindo a primeira vitória de sua carreira no Grand Slam, Rogerinho ganhou sobrevida no torneio na chave de duplas. O tenista brasileiro chegou a dormir com botas de argila para poder jogar em Roland Garros. Na terceira rodada Rogerinho e Lorenzi, vão enfrentar o tcheco Jiri Vesely e o britânico Aljaz Bedene, que surpreenderam derrotando os favoritos Rajeev Ram e Raven Klaasen, cabeças-de-chave número oito do Grand Slam. ANDRÉ SÁ Já André Sá está fora de Roland Garros. Nesta quinta-feira (1º), em jogo válido pela segunda rodada da chave de duplas, o tenista brasileiro, jogando ao lado do israelense Jonathan Erlich, perdeu para o mexicano Santiago González e o americano Donald Young por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). González e Young tiveram maior facilidade no primeiro set, quando fecharam por 6/3. No segundo, a parceria de Sá equilibrou o jogo até o fim da parcial, mas acabou derrotada no tiebreak. "Acho que a gente tinha uma chance boa. Uma oportunidade que deixamos escapar. Tentamos de tudo, mas não era o dia. Nunca é legal falar que levamos azar, mas uns pontinhos ali no tiebreak acho que foram para o lado deles. Agora é treinar mais e seguir em frente", disse Sá, em entrevista à "Bandsports". Na terceira rodada, González e Young vão enfrentar o vencedor da partida de Mischa Zverev e Stefano Napolitano contra Nick Kyrgios e Philipp Kohlschreiber.