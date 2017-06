Adiado devido a protesto, 21ª edição do festival Cine PE ganha nova data

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Cine PE, que começaria em 23 de maio no Recife, foi adiado após sete realizadores, em protesto, terem pedido para que seus filmes fossem retirados da programação por questões políticas. Reprogramado, o festival será realizado de 27 de junho a 3 de julho, no Cinema São Luiz. Após protestos contra filmes de "direita" no festival, que completa 21 anos, e pedido de retirada de sete curtas, a grade foi recomposta e os títulos foram substituídos. A nova programação ainda não foi divulgada. No dia 10 de maio, sete cineastas assinaram um manifesto em protesto contra o que eles chamam de um "discurso partidário alinhado à direita" na escolha de outros dois dos filmes do Cine PE. As reclamações referiam-se a "O Jardim das Aflições" e "Real - O Plano por Trás da História". O primeiro é um documentário dirigido pelo recifense Josias Teófilo sobre o filósofo conservador Olavo de Carvalho. O outro é uma ficção de Rodrigo Bittencourt que traz atores no papel de FHC, Itamar Franco e dos economistas que criaram o Plano Real.