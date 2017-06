Delator preso na Carne Fraca diz ter feito pagamentos em dinheiro a Serraglio

(foto: Agência Câmara)

Reportagem de hoje do jornal O Estado de São Paulo aponta que o ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho – preso pela operação Carne Fraca, acusado de comandar um esquema de corrupção através da cobrança de propina de frigoríficos – afirmou em delação ao Ministério Público Federal que empresas do setor alimentício faziam pagamentos “normalmente em espécie” ao deputado federal e ex-ministro da Justiça, Osmar Serraglio.

Segundo o delator, Serraglio seria um de seus “padrinhos” no cargo e empresas do setor de carnes e processados pagavam valores para o deputado e outros políticos. De acordo com o ex-superintendente, ele mesmo entregava o dinheiro para o peemedebista.

Nas gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal, Serraglio se referiu a Gonçalves como “grande chefe”, e pediu a intervenção dele em uma ação de fiscalização de um frigorífico de sua base eleitoral.

Leia mais no blog Política em Debate