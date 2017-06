Trump adia mudança de Embaixada dos EUA em Israel para Jerusalém

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu, por enquanto, de transferir a embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Washington, como a maior parte da comunidade internacional, mantém sua embaixada em Tel Aviv por não reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, status defendido pelos israelenses. Já os palestinos consideram Jerusalém Oriental, hoje controlada por Israel, como a capital de seu futuro Estado. Trump prometera em sua campanha presidencial mudar a embaixada para Jerusalém. Em dezembro, antes mesmo de tomar posse, indicou para o posto de embaixador dos EUA em Israel David Friedman, advogado que afirmou querer trabalhar "na capital eterna, Jerusalém". A Casa Branca disse nesta quinta-feira (1º) que Trump decidiu adiar a mudança para aumentar as chances de um acordo de paz entre israelenses e palestinos. O porta-voz Sean Spicer afirmou que Trump ainda pretende transferir a embaixada. "A questão não é se essa mudança irá acontecer, mas quando." Spicer afirmou ainda que a desistência temporária não deve ser considerada como um recuo do "forte apoio a Israel" do presidente Trump.