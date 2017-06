Semana do Meio Ambiente tem carrinhada e coleta de lixo eletrônico

Na próxima segunda-feira (5/6) será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para celebrar a data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e outros departamentos da Prefeitura terão atividades especiais.

Já nesta sexta-feira (2/6) as crianças da Escola Municipal Mansur Guerios, na CIC, farão plantio das 200 mudas de flores fornecidas pelo Horto Municipal.

Os maiores destaques da semana serão a chamada Carrinhada e a coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha usado. A Carrinhada vai reunir, na quarta-feira (7/6) 700 catadores de material reciclável para uma ação de sensibilização quanto à necessidade de separar os resíduos de forma adequada, evitar o acúmulo e a proliferação de doenças, como a dengue.

Já a coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha usado está marcada para sábado (10/6), no Parque Barigui. Podem ser entregues monitores, computadores, aparelhos de telefonia celular, baterias, televisores, câmeras fotográficas, e impressoras inutilizáveis. O projeto tem parceria do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná (Sescap-PR), Unidade de Valorização de Recicláveis, Programa Ecocidadão e Arquidiocese de Curitiba.

A semana do meio ambiente

O objetivo de toda a programação, segundo conta a gerente de Educação Ambiental da secretaria, Leila Maria Zem, é reforçar a importância da preservação no dia a dia. “Nos centros urbanos nem sempre as pessoas conseguem enxergar o meio ambiente”, destaca Leila. “O nosso papel, e que reafirmamos durante a semana, é mostrar que o cuidado deve ser diário”.

A semana também terá exposição de projetos de educação ambiental e reciclagem de resíduos que a secretaria mantém, além de palestras de sensibilização para preservação e sustentabilidade. Nos dois primeiros dias, a população poderá conhecer mais sobre os programas e projetos do município em uma exposição no calçadão da Rua XV de Novembro, próximo à Praça Osório.

Outras ações

Também com a intenção de marcar a data, a Curitiba S/A, responsável pela manutenção e regularização dos terrenos da CIC, vai promover um plantio de flores em uma das suas áreas ainda não ocupadas.

Além da prática, elas terão atividades voltadas à preservação, orientadas pela Educação Ambiental da Secretaria. Ainda na CIC, os voluntários da Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz, promovem limpeza e revitalização de uma praça na Rua Formosa do Oeste. Os serviços serão concluídos na segunda-feira (5/6).

Semana do Meio Ambiente:

Plantio de Flores

Data: sexta-feira (2/6)

Horário: às 9h

Local: Escola Municipal Mansur Guerios (Estrada Velha do Barigui, 1.950, CIC)

Exposição Reciclagem e Práticas Ambientalmente Corretas

Data: segunda-feira (5/6)

Horário: das 10h às 17h

Local: Shopping Jardim das Américas (Avenida Nossa Sra. de Lourdes, 63, Jardim das Américas)

Exposição Reciclagem e Práticas Ambientalmente Corretas

Data: quarta-feira (7/6)

Horário: das 9h às 12h

Local: Colégio Estadual do Paraná (Avenida João Gualberto, 250, Centro)

Carrinhada

Data: quarta-feira (7/6)

Horário: das 9h às 12h

Local: concentração na Praça Nossa Senhora da Salete

Recolhimento de lixo eletrônico, óleo de cozinha e material reciclável

Data: sábado (10/6)

Horário: 9h às 16h

Local: Parque Barigui