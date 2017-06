Allianz compra naming rights de estádio da Juventus e muda nome do local

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Allianz comprou mais um naming rights de estádio. Agora, o estádio da Juventus levará o nome da empresa até junho de 2023, pelo menos. O acordo foi anunciado no site da agremiação da Itália nesta quinta-feira (1º). O estádio passará a se chamar Allianz Stadium a partir do dia 1 de julho e será a única arena da Itália a receber o nome da Allianz junto.

"É um grande prazer receber a Allianz na família dos nossos parceiros. Especialmente em um negócio tão especial para nós, como o nome da nossa casa. Esse é mais um testemunho que a Juventus está na primeira classe internacional", disse Giorgio Ricci, chefe de parcerias globais da Juve.

"A nossa ambição e objetivo é desenvolver com a Allianz uma série de colaborações para o benefício do nosso público, como já aconteceu com outros parceiros que ajudaram a transformar o estágio no teatro de um grande show a cada jogo, ou para torná-lo mais acolhedor para as famílias", acrescentou.

A empresa de seguros já dá nome aos estádios do Palmeiras (Allianz Parque) e do Bayern de Munique (Allianz Arena).