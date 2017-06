Após internação, Rossi é liberado e deve voltar à MotoGP no domingo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Valentino Rossi passou por novos exames nesta quinta-feira (1º) e está apto a correr o GP da Itália neste domingo (4). O piloto, uma das estrelas da MotoGP, sofreu acidente em treino de motocross na semana passada, sofreu traumas no tórax e no abdômen e, por isso, não tinha participação na prova dada como certa.

A Yamaha, equipe pela qual Rossi corre, publicou nas redes sociais a informação de que o italiano disputará a corrida. "Os fãs de todo o mundo podem dar um suspiro de alívio.

O diretor médico da FIM [Federação Internacional de Motociclismo], Dr. Giancarlo Di Filippo, o médico-chefe do circuito de Mugello, Dr. Remo Barbagli e o diretor médico do MotoGP, Dr. Angel Charte, afirmam que Rossi está condições adequadas para participar do Grande Prêmio em casa, já a partir das sessões de treinos livres", diz o comunicado. Rossi se acidentou no dia 25 de maio e foi internado. Recebeu alta no dia seguinte, mas ainda acusava muitas dores.

Valentino Rossi, de 38 anos, é um dos maiores nomes da MotoGP, tendo conquistado sete vezes o título mundial. Em casa, no entanto, passa por jejum: o piloto não vence o GP da Itália desde 2008. Em condições, pode no domingo quebrar a série de resultados negativos no Circuito Mugello.