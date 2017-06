Curitiba recebe a peça “Processo de Conscerto do Desejo”

(foto: Divulgação)

Poesia, música, lirismo e paixão. Esses elementos se concentram na emocionante atuação de Matheus Nachtergaele em “Processo de Conscerto do Desejo”, espetáculo onde o ator expressa em cena a essência de sua mãe de forma intimista. A montagem que estreou no Rio de Janeiro e já passou por Brasília, Minas Gerais, São Paulo e Curitiba (durante a última edição do Festival de Teatro), faz temporada em quatro cidades do Paraná por meio do SESI Cultura. A peça passa por Curitiba entre os dias 10 e 11 de junho, no Teatro SESI Portão.

Em “Processo de Conscerto do Desejo”, Matheus Nachtergaele recita poesias escritas por Maria Cecília Nachtergaele – falecida em 1968 quando o ator era apenas um bebê de três meses. Na adolescência, Matheus teve contato com esses textos sendo profundamente impactado por eles. Agora, leva ao palco esses poemas intercalados pela interpretação de canções que de alguma forma também fizeram parte da vida de sua mãe. “Dela, me restaram seus poemas, lindos e maduros, escritos de uma jovem mulher moderna e triste. No espetáculo, temos um ator, um violão, lindos poemas e a canção. Tudo pequenininho para a grandeza do essencial”, declara o ator e diretor.

Matheus ainda explica que a palavra conscerto no nome do espetáculo foi escrita com “s” e “c” propositalmente com o objetivo de juntar os conceitos de conserto e concerto: “quero consertar meu desejo com poesia num concerto. Preciso das pessoas para tanto, como observadores emcionados disso tudo. Quero ir consertando meu desejo de acordo com essa emoção, dia após dia. Como na vida. Como no teatro. Isso, só o teatro pode nos trazer.”

O espetáculo tem duração de 60 minutos e classificação etária de 16 anos. Em Curitiba, as apresentações acontecem no dia 10, às 20h e no dia 11, às 19h, ao custo de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com ingressos a venda pelo Disk Ingressos. O espetáculo ainda passa por Londrina, Pato Branco e São José dos Pinhais (calendário abaixo).

Circulação SESI Cultura

Espetáculo “Processo de Conscerto do Desejo”

Em Londrina

Datas: 7 (quarta-feira) e 8 (quinta-feira) de junho.

Horário: 19h.

Local: Centro Cultural SESI AML – Fone : (43) 3322-3231

Endereço: Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130 – Centro

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Quiosque Disk Ingressos do Pátio San Miguel

(41) 3315-0808 / www.diskingressos.com.br

_

Em Curitiba

Datas: 10 (sábado) e 11 (domingo) de junho.

Horário: dia 10, às 20h e dia 11 às 19h.

Local: Teatro SESI Portão – Fone: (41) 3271-8469

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Quiosques do Disk Ingressos dos shoppings Palladium, Mueller e Estação

(41) 3315-0808 / www.diskingressos.com.br

Em Pato Branco

Datas: 14 (quarta-feira) e 15 (quinta-feira) de junho.

Horário: sempre às 19h.

Local: Teatro SESI Pato Branco – Fone: (46) 3225-4945

Endereço: Rua Xingu, 833 - Amadori

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Quiosque do Disk Ingressos na Ótica Diniz

(41) 3315-0808 / www.diskingressos.com.br

Em São José dos Pinhais

Datas: 17 (sábado) e 18 (domingo) de junho.

Horário: dia 19, às 20h e dia 18, às 19h.

Local: Teatro SESI de São José dos Pinhais – Fone: (41) 3398-4100

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 1800 – Centro.

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Quiosques do Disk Ingressos dos shoppings Palladium, Müller e Estação

(41) 3315-0808 / www.diskingressos.com.br