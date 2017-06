Slainte terá festa neon com distribuição de maquiagem

(foto: Divulgação)

A festa mais colorida de Curitiba desembarca no Sláinte Irish Pub nesta sexta-feira (2). Com apresentação do energético Burn, a Pop Up feat. Shine One at Sláinte recebe artistas já conhecidos pelos curitibanos. Os DJs Anaum, da Jump Around, Edu, San e Bruno comandam as pick-ups e embalam a noite com muito pop, rock, indie, hip hop e funk.

A produção da festa preparou surpresas que vão garantir a diversão nas pistas do Sláinte, além de deixá-lo mais iluminado. As maquiagens que brilham no escuro serão distribuídas por conta da casa e o cardápio de bebidas ganhou novas receitas: quentão; Little Fella de Kiwi, CatuBomb e muito energético Burn.

Evite filas e chegue cedo

A entrada é gratuita até às 21h, depois desse horário custará R$ 18, na lista amiga, válida até às 23h, e na hora a entrada custará R$ 23. Mais informações no evento disponível no facebook:

SERVIÇO

Sláinte Irish Pub

Pop Up feat. Shine One by Burn

Al. Presidente Taunay, 435 – Batel

Entrada gratuita até às 21h

Depois das 21h:

R$ 18 Lista amiga* (nomes no mural do evento no facebook)

R$ 23 Masculino e Feminino

*Lista válida para entrada até às 23h.