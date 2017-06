Bartender radicado em Curitiba vence Campeonato Brasileiro de Coquetelaria

(foto: Divulgação)

O bartender Rogério Rabbit Coelho, santista radicado há três anos em Curitiba, foi o campeão do Campeonato Brasileiro de Coquetelaria, realizado na última terça-feira em São Paulo. Representando o Paraná na competição, que é organizada pela Associação Brasileira de Bartenders, o evento reuniu 40 profissionais de 15 estados no The Sailor Pub. Agora ele se prepara para representar o Brasil no campeonato internacional 66º World Cocktail Competition, que acontece em outubro na Dinamarca.

Para vencer pela quinta vez a competição brasileira, ele apresentou o drink Guaira-Kaá, uma das novas atrações do espaço Tapii´tea, bar de coquetéis e de chás que ele criou dentro do restaurante Armazém Santo Antônio.

Com influências da cultura indígena, a nova fase da carreira de Rabbit experimenta novos sabores em suas criações, dando ênfase para a erva-mate e produtor artesanais.

O Guaira-Kaa é preparado com Gin, vinho Sauvignon Blanc, Curaçau, infusão de folhas verdes Kaá com capim-limão e limão siciliano.

Realizado há mais de 40 anos, o Campeonato Brasileiro de Coquetelaria é o maior evento do gênero no país. A Associação Brasileira de Bartenders foi fundada em 1970 com a função de valorizar a profissão e difundir a coquetelaria.

Radicado em Curitiba, o santista Rogério Coelho ficou conhecido como o bartender Rogério Rabbit, com destaque nacional para as suas criações. Ele assina a Sala Tapii'Tea no restaurante Armazém Santo Antônio, dedicada à alta coquetelaria aliada aos conceitos de uma cultura com raízes indígenas, valorizando os povos de regiões Sul e Sudeste. A erva-mate foi ponto de partida para a criação do menu de bebidas, que inclui ingredientes como vermute artesanal, geleia de physalis e licor de pinhão.

ARMAZÉM SANTO ANTÔNIO

ENDEREÇO: Rua Solimões, 344 - São Francisco, Curitiba - PR.

FUNCIONAMENTO: Almoço: Sábados, Domingos e Feriados, das 11h30 às 15h30. Jantar: De Terça a Sábado, das 19h30 às 23h30.