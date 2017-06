Semana tem concerto da Camerata Antiqua

A Fundação Cultural de Curitiba divulga a programação de shows, exposições e cinema desta semana. Nesta quinta-feira (1/6), no Teatro Novelas Curitibanas, estreia Ouve-me com o Teu Corpo Inteiro, nova montagem da companhia Figurino e Cena. Outro destaque é o concerto Música Brasileira da Camerata Antíqua na sexta-feira (2/6) e no sábado (3/6), na Capela Santa Maria.

Teatro

Ouve-me com o Teu Corpo Inteiro

A peça é sobre um homem e seu pedido de desculpas. Em cartaz até 25 de junho, de quinta-feira a domingo, às 20 horas, com entrada franca. Aos sábados, sessão também às 18 horas. O Teatro Novelas Curitibanas fica na Rua Carlos Cavalcanti, 1.222 , no São Francisco.

Margarida Visita a Floresta Negra

No Auditório Antônio Kraide, no Portão Cultural tem espetáculo de bonecos. De quinta-feira (1/6) a domingo (4/6), a Prá Tu Vê Produções Artísticas apresenta Margarida Visita a Floresta Negra. Os ingressos custam R$ 10. Avenida República Argentina, 3.430, em frente ao Terminal Portão.

Música e dança

Roda de Choro

Nesta quinta-feira (1/6), às 17 horas, tem Rodo de Choro na Praça Jacob do Bandolim, no Conservatório de MPB. Os chorões são comandados pelos músicos e professores Julião Boêmio (cavaquinho) e Lucas Melo (violão 7 cordas). Músicos, estudantes de música e o público podem participar e quem toca um instrumento pode chegar. A entrada é franca. O conservatório fica na Rua Mateus Leme, 66, São Francisco.

Camerata Antiqua

Na sexta-feira (2/6), às 20h, e no sábado (3/6), às 18h30, a Camerata Antiqua de Curitiba (orquestra e coro) apresenta o concerto Música Brasileira, na Capela Santa Maria. No repertório obras de Henrique de Curitiba, Danilo Guanais, Osvaldo Lacerda e Davi Sartori. O concerto terá como solistas a soprano Luciana Melamed, a contralto Daniele Oliveira, o tenor Alexandre Mousquer e o baixo Marcelo Dias. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 e podem ser adquiridos pelo http://www.aloingressos.com.br. A Capela Santa Maria fica na Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro.

Improviso Dança e Música

Domingo (4/6), das 11h às 13h30, a Casa Hoffmann promove o encontro aberto de improvisação para interessados em artes performativas: dança, música e poéticas da cena. A ação colaborativa e voluntária é organizada pelo UM Núcleo e o SummuS C.I. É.

Gratuito, o encontro acontece no primeiro domingo de cada mês, com o apoio da Fundação Cultural. Não é necessária experiência prévia. A Casa Hoffmann fica na Rua Claudino dos Santos, 58, São Francisco.

Artes plásticas

O Solar do Rosário por seus Artistas

A mostra que comemora os 25 anos de atividades da galeria de arte Solar do Rosário será aberta nesta quinta-feira (1/6), às 17h30, no Memorial de Curitiba. A exposição O Solar do Rosário por seus Artistas reúne 80 obras de 56 artistas paranaenses e brasileiros que retrataram em diferentes épocas o histórico casarão onde funciona o espaço cultural.

Entre os artistas estão Poty Lazarotto, Carlos Eduardo Zimermann, Mara de Toledo, José Antonio de Lima, Ruben Esmanhotto, Paula Schmidlin, Dulce Osinski, Armando Merege, Corina Ferraz, Jair Mendes, Lélia Brown, Solda, Mazé Mendes e Rogério Dias. A mostra pode ser vista até 31 de julho, de terça a sexta das 9h às 12h e das 13h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 15h. A entrada é franca. O Memorial de Curitiba fica na Rua Claudino dos Santos, 79, Centro Histórico, São Francisco.

Palestra A Criação e a Evolução das Tirinhas na Imprensa, com Franco Rosa

A Gibiteca recebe nesta sexta-feira (2/6), às 19h, o desenhista Franco de Rosa, editor e roteirista paulista que trabalhou no jornal Folha de S. Paulo e nas históricas editoras Ebal e Grafipar. Franco de Rosa fará uma abordagem sobre o surgimento e o histórico desse formato de histórias em quadrinhos no início do século 20, a era do ouro e seus personagens famosos, as tiras brasileiras pioneiras e hoje esquecidas, a “explosão” das tiras nacionais na década de 1960 e a última grande geração dos anos 1980. A entrada é franca. A Gibiteca fica no Solar do Barão, Rua Carlos Cavalcanti, 533. Informações: 3321-3250.

Cinema

Olhares sobre o Refúgio

A Cinemateca de Curitiba apresenta a partir desta quinta-feira (1/6) a mostra Olhares sobre o Refúgio, com exibição até domingo (4/6), sempre às 19h, de produções sobre o drama de refugiados. Serão apresentados quatro documentários: o canadense Bem-vindo ao Canadá; Estou com a Noiva, uma co-produção da Itália e Palestina; Exodus – De Onde eu Vim não Existe Mais, realização conjunta de Brasil e Alemanha; e a produção nacional Era o Hotel Cambridge. A entrada é franca. A Cinemateca de Curitiba fica na Rua Carlos Cavalcanti, 1.174, São Francisco.

História Antes de uma História

No Cine Guarani, História Antes de uma História. Animação que mostra a criação de um novo universo, de um menino e uma menina, inspirados pelas formas da maçã e da jabuticaba que, ao lado de outros personagens acompanharão Doutor K. numa sucessão de belas imagens em movimento. Direção: Wilson Lazzaretti. Ingressos R$ 12 e R$ 6. De quinta-feira (1/6) a domingo (4/6), às 16h. O Cine Guarani fica no Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3.430, Portão.