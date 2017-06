Série 'El Chapo' chega à Netflix este mês. Veja o trailer

Redação Bem Paraná com assessoria

01/06/17 às 14:10 - Atualizado às 14:11 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Hollywood, Califórnia, 1 de junho de 2017 - El Chapo, uma coprodução entre a Netflix e a Univision Story House Entertainment, estará disponível na Netflix a partir de 16 de junho. A série conta a história de vida de um dos criminosos mais conhecidos do mundo.



Joaquín 'El Chapo' Guzmán se tornou um dos homens mais procurados do mundo. A série em três partes abrangerá três décadas - a partir de 1985, quando era um membro raso do Cartel de Guadalajara, sua ascensão ao poder e sua queda.



O elenco da primeira temporada tem Marco de la O como Joaquín 'El Chapo' Guzmán; Humberto Busto como o advogado Conrado Sol, conhecido como "Don Sol" (figura política importante); Juan Carlos Olivas como El Güero (sócio principal de Joaquín); Alejandro Aguilar como Toño (principal assassino de Joaquín); Tete Espinoza como Chío (amante de Joaquín); Rodrigo Abed como Amado (chefão mexicano); Luis Rábago como General Blanco (Assessor de Segurança Nacional); Cristina Michaus como Doña Esperanza (mãe de Joaquín); Valentina Acosta como Alejandra (primeira esposa de Joaquín) e Juliette Pardau como Graciela (segunda esposa de Joaquín).



El Chapo foi criada por Silvana Aguirre Zegarra e produzida por Daniel Posada. A primeira temporada é dirigida por José Manuel Cravioto e Ernesto Contreras. A série marca a primera coprodução entre a Univision Story House Entertainment e a Netflix.

Confira o trailer: